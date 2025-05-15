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RTÜK, Özgür Özel'in Aracına Giderken Saldırıya Uğradığı İddiası Sebebiyle SZC TV ve Halk TV'ye Ceza Verdi

RTÜK, Özgür Özel'in Aracına Giderken Saldırıya Uğradığı İddiası Sebebiyle SZC TV ve Halk TV'ye Ceza Verdi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.05.2025 - 15:16

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninde saldırıya uğramıştı. Özel'in makam aracının otoparka alınmadığı iddialarının ardından RTÜK üyesi İlhan Taşçı, SZC TV ve Halk TV'de yer alan 'Aracı Otoparka Alınmadı, Saldırı Araca Giderken Oldu”, “Özel’in Makam Aracı AKM’nin Kapalı Otoparkına Alınmadı”, 'Özel bir saldırıya açık hale mi getirildi?' kj'leri sebebiyle kanallara yaptırım uygulandığını açıkladı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninde saldırıya uğramıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninde saldırıya uğramıştı.

Özel'in makam aracının otoparka alınmadığı ve aracına giderken saldırıya uğradığına dair iddialar ortaya atılmıştı. RTÜK üyesi İlhan Taşçı, konuya ilişkin haber yapan SZC TV ve Halk TV'ye yaptırım uygulandığını açıkladı.

İlhan Taşçı, RTÜK'ün “Doğruluğundan emin olunmaksızın” haber yaptıkları gerekçesiyle SZC TV ve Halk TV'ye %3 para cezası yaptırımı uyguladığını duyurdu.

İlhan Taşçı, RTÜK'ün “Doğruluğundan emin olunmaksızın” haber yaptıkları gerekçesiyle SZC TV ve Halk TV'ye %3 para cezası yaptırımı uyguladığını duyurdu.

Taşçı, RTÜK'ün ceza kararını “Aracı Otoparka Alınmadı, Saldırı Araca Giderken Oldu şeklinde alt bandın ekrana getirilmesini kesin bir yargı ve spekülasyon” gerekçesine dayandırdığını açıkladı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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