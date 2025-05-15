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Çekimleri Başladı: Eda Ece, Yetenek Sizsiniz Türkiye Setinden Tüm Jürilerle Paylaşım Yaptı!

Çekimleri Başladı: Eda Ece, Yetenek Sizsiniz Türkiye Setinden Tüm Jürilerle Paylaşım Yaptı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.05.2025 - 14:52

Ekranların sevilen programı Yetenek Sizsiniz, seneler sonra NOW TV ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Jürileriyle ilgili epey karışıklık olsa da sonunda kadro netleşmişti. Eda Ece, İlker Ayrık, Şevval Sam ve Hande Yener'in jüri üyesi olduğu programın çekimleri başladı. Eda Ece'den tüm jürilerle birlikte ilk paylaşım geldi.

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Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin çekimleri başladı.

Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin çekimleri başladı.

Ekranların en sevilen yarışma programlarından biri olan Yetenek Sizsiniz, 2018 yılından bu yana yayınlanmıyordu. 7 yılın ardından sevilen program yeni kanalı NOW TV'yle yeniden izleyiciyle buluşacak.

Yarışmanın ilk jüri üyesi Eda Ece olmuştu.

Yarışmanın ilk jüri üyesi Eda Ece olmuştu.

Diğer jüri üyeleriyle ilgili ortaya pek çok iddia atılsa da kadro sonunda netleşmişti. Eda Ece'nin yanı sıra kadroda Hande Yener, İlker Ayrık ve Şevvam Sam yer aldı.

Çekimlerin başlamasının ardından Eda Ece, jüri üyelerinin bir arada olduğu bir paylaşım yaptı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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