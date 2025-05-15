Çekimleri Başladı: Eda Ece, Yetenek Sizsiniz Türkiye Setinden Tüm Jürilerle Paylaşım Yaptı!
Ekranların sevilen programı Yetenek Sizsiniz, seneler sonra NOW TV ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Jürileriyle ilgili epey karışıklık olsa da sonunda kadro netleşmişti. Eda Ece, İlker Ayrık, Şevval Sam ve Hande Yener'in jüri üyesi olduğu programın çekimleri başladı. Eda Ece'den tüm jürilerle birlikte ilk paylaşım geldi.
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Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin çekimleri başladı.
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Yarışmanın ilk jüri üyesi Eda Ece olmuştu.
Çekimlerin başlamasının ardından Eda Ece, jüri üyelerinin bir arada olduğu bir paylaşım yaptı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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