Karadeniz Dizisi Maçari'de Başrol Yabani'den: Adı Değişen Dizide Kadın Başrol İçin Bomba İsimler Düşünülüyor
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
ATV'de yeni sezon hazırlıkları başladı. Başta adının Skandal olması planlanan ve Maçari olarak değiştirilen dizinin çekimlerine Trabzon'da başlanacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin erkek başrolü ve onun ninesini canlandıracak oyuncular belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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ATV ekranlarında yayınlanacak ve çekimleri Trabzon'da başlayıp İstanbul'da devam edecek Maçari dizisiyle ilgili hazırlıklar başladı.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Maçari dizisinin başrolü Yabani dizisinde başrol oynayan Halit Özgür Sarı oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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