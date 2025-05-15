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Karadeniz Dizisi Maçari'de Başrol Yabani'den: Adı Değişen Dizide Kadın Başrol İçin Bomba İsimler Düşünülüyor

Karadeniz Dizisi Maçari'de Başrol Yabani'den: Adı Değişen Dizide Kadın Başrol İçin Bomba İsimler Düşünülüyor

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.05.2025 - 09:47

ATV'de yeni sezon hazırlıkları başladı. Başta adının Skandal olması planlanan ve Maçari olarak değiştirilen dizinin çekimlerine Trabzon'da başlanacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin erkek başrolü ve onun ninesini canlandıracak oyuncular belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/a...
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ATV ekranlarında yayınlanacak ve çekimleri Trabzon'da başlayıp İstanbul'da devam edecek Maçari dizisiyle ilgili hazırlıklar başladı.

ATV ekranlarında yayınlanacak ve çekimleri Trabzon'da başlayıp İstanbul'da devam edecek Maçari dizisiyle ilgili hazırlıklar başladı.

Dizinin adı için ilk olarak Skandal düşünülmüştü. Ancak dizi henüz proje aşamasındayken adı değiştirildi. O3 Medya'nın yapımını üstlendiği dizide yönetmen koltuğuna Altan Dönmez oturacak ve Ayberk Çınar, Ayşin Akbulut, Simge Ayvazoğlu senaryoyu kaleme alacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Maçari dizisinin başrolü Yabani dizisinde başrol oynayan Halit Özgür Sarı oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Maçari dizisinin başrolü Yabani dizisinde başrol oynayan Halit Özgür Sarı oldu.

Halit Özgür Sarı, Maçari dizisinde Azil karakterine hayat verecek. Azil'in ninesini ise usta oyuncu Ayten Uncuoğlu canlandıracak. Dizinin kadın başrolü Güneş için ise Özge Yağız, Hafsanur Sancaktutan, Meltem Akçöl ve Nilsu Berfin Aktaş gibi birbirinden başarılı isimlere teklif gittiği öğrenildi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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