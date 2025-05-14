İnci Taneleri'nin Demir'i Turgay Mercan'dan Dizi Hakkında Açıklamalar
Kanal D'nin iddialı dizisi İnci Taneleri 3. sezon onayı alarak yeni sezonda da ekranda olacak. Diziye ikinci sezonda Demir karakteriyle dahil olan Turgay Mercan, İnci Taneleri hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
KAYNAK: Ömer Can
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri, yeni yayın döneminde 3. sezonuyla ekrana gelecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Uzun zamandır çok keyif alarak çalıştığım bir iş"
İşte Turgay Mercan'ın o açıklamaları:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın