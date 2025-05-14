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İnci Taneleri'nin Demir'i Turgay Mercan'dan Dizi Hakkında Açıklamalar

İnci Taneleri'nin Demir'i Turgay Mercan'dan Dizi Hakkında Açıklamalar

Yılmaz Erdoğan yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.05.2025 - 21:29

Kanal D'nin iddialı dizisi İnci Taneleri 3. sezon onayı alarak yeni sezonda da ekranda olacak. Diziye ikinci sezonda Demir karakteriyle dahil olan Turgay Mercan, İnci Taneleri hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: Ömer Can

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Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri, yeni yayın döneminde 3. sezonuyla ekrana gelecek.

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri, yeni yayın döneminde 3. sezonuyla ekrana gelecek.

Final kararı alınmasına rağmen Kanal D'nin ısrarları sonucunda 3. sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan İnci Taneleri, Kanal D'nin en iddialı işleri arasında yer alıyor. Her bölüm sadık seyircisini ekran başına toplayan diziye son olarak Demir karakteriyle Turgay Mercan dahil olmuştu.

İnci Taneleri'nin 31. bölümünde Azem'in yazdığı kitaptan çok etkilenen Demir karakteriyle karşımıza çıkan Turgay Mercan, muhabir Ömer Can'a konuştu.

"Uzun zamandır çok keyif alarak çalıştığım bir iş"

"Uzun zamandır çok keyif alarak çalıştığım bir iş"

Muhabir Ömer Can'a konuşan Turgay Mercan, 'Senaryonun çok güzel olması, arkadaşların çok yetenekli olması. Zaten Yılmaz abi faktörü en büyük faktör. Hepsi çok güzel gidiyor, çok heyecanlıyım.' ifadelerini kullandı.

İşte Turgay Mercan'ın o açıklamaları:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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