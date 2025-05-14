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O Sahne Kafa Karıştırdı: Kral Kaybederse'de Kaşif Öldü mü?

O Sahne Kafa Karıştırdı: Kral Kaybederse'de Kaşif Öldü mü?

Star tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.05.2025 - 20:29

Star TV'nin sevilen dizisi Kral Kaybederse'nin son bölümünde duygu dolu sahneler izledik. 13. bölüm özellikle son sahneleriyle geceye damga vururken hikayesi hepimizi derinden etkileyen Kaşif'in başına gelenlere şoke olduk. Güllü'yle ilişkisi daha da derinleşen Kaşif, son sahnede ilacını içmeyi unutup Güllü tarafından baygın bulundu. Kaşif'in ölüp ölmediği henüz belli olmazken Oda TV, Kaşif'in akıbetini yazdı.

KAYNAK: Oda TV/ Sina Koloğlu

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Kral Kaybederse'nin 13. bölümü seyirciyi derinden etkileyen sahnelerle ekrana geldi.

Kral Kaybederse'nin 13. bölümü seyirciyi derinden etkileyen sahnelerle ekrana geldi.

Özlem'in Kenan ve Handan arasında yaşananları öğrenip aralarından çekilme kararı almasıyla başlayan bölümde ayrıca hastalığı için doktor bulunan Kaşif ve Güllü arasındaki buzlar erimişti. Tam Kaşif ve Güllü için güzel günler geldi derken hem Kaşif hem Özlem bölüm sonunda hepimizi şaşırttı.

Kenan'dan ayrılan Özlem, çeşitli ilaçlar içerek canına kıyarken Kaşif, hastalığı için içmesi gereken ilacını unuttu. Bölüm sonunda her iki karakter de baygın olurken fragmanda Özlem'in hayatta olduğunu gördük. Fakat Kaşif'e ne olduğu hala bir soru işareti.

Kral Kaybederse Kaşif öldü mü?

Kral Kaybederse Kaşif öldü mü?

Ömer Duran'ın canlandırdığı Kaşif karakterinin ölüp ölmediği merak konusu olurken beklenen yanıt Oda TV'den geldi. Oda TV yazarı Sina Koloğlu, Kaşif için son nefesini verdiğini yazarken Özlem için 'Kötülere bir şey olmaz' dedi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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