O Sahne Kafa Karıştırdı: Kral Kaybederse'de Kaşif Öldü mü?
Star TV'nin sevilen dizisi Kral Kaybederse'nin son bölümünde duygu dolu sahneler izledik. 13. bölüm özellikle son sahneleriyle geceye damga vururken hikayesi hepimizi derinden etkileyen Kaşif'in başına gelenlere şoke olduk. Güllü'yle ilişkisi daha da derinleşen Kaşif, son sahnede ilacını içmeyi unutup Güllü tarafından baygın bulundu. Kaşif'in ölüp ölmediği henüz belli olmazken Oda TV, Kaşif'in akıbetini yazdı.
KAYNAK: Oda TV/ Sina Koloğlu
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Kral Kaybederse'nin 13. bölümü seyirciyi derinden etkileyen sahnelerle ekrana geldi.
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Kral Kaybederse Kaşif öldü mü?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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