O Sahne Kafa Karıştırdı: Kral Kaybederse'de Kaşif Öldü mü?

Özlem'in Kenan ve Handan arasında yaşananları öğrenip aralarından çekilme kararı almasıyla başlayan bölümde ayrıca hastalığı için doktor bulunan Kaşif ve Güllü arasındaki buzlar erimişti. Tam Kaşif ve Güllü için güzel günler geldi derken hem Kaşif hem Özlem bölüm sonunda hepimizi şaşırttı.

Kenan'dan ayrılan Özlem, çeşitli ilaçlar içerek canına kıyarken Kaşif, hastalığı için içmesi gereken ilacını unuttu. Bölüm sonunda her iki karakter de baygın olurken fragmanda Özlem'in hayatta olduğunu gördük. Fakat Kaşif'e ne olduğu hala bir soru işareti.