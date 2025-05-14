onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Pembe'ye Gönderme mi? Kızılcık Şerbeti'nin Sevtap'ı Neslihan Yeldan'dan Kafa Karıştıran Sözler

Pembe'ye Gönderme mi? Kızılcık Şerbeti'nin Sevtap'ı Neslihan Yeldan'dan Kafa Karıştıran Sözler

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.05.2025 - 17:49

Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonu kaosun had safhaya ulaştığı bir sezon oldu. Sebebi ise dizi setindeki karmaşalardan kaynaklanıyor. 3 sezondur Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun apar topar ölerek diziden çıkarılması zaten tepkilere yol açarken sevilen oyuncu, dizinin 100. bölüm kutlamasına davet edilmedi. Söz konusu gelişmeler sette birtakım kaotik olayların yaşandığını düşündürürken şimdi de Nilay'ın annesi Sevtap'ı canlandıran Neslihan Yeldan'dan çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti ekibi geçtiğimiz günlerde 100. bölüm kutlaması yaptı.

Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti ekibi geçtiğimiz günlerde 100. bölüm kutlaması yaptı.

Dizide tam 96 bölüm başrol oynayan Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti partisine davet edilmemiş, Birsen Altuntaş'a ise “Evet, kutlama yemeğine davet edilmedim. Yemekte gözlerin Pembe’yi aramasını da anlıyorum ama benim için artık o defter kapandı.” demişti.

3 sezon dizinin en kritik rolünü üstlenip kutlamaya davet edilmemesi herkes tarafından yadırganırken Taşçıoğlu, Emrah Altıntoprak ve Bahtiyar Memili ile beraber katıldığı bir etkinlikte Pembe karakteri için bu sonu beklemediğini fakat senaristlerin böyle uygun gördüğünü belirtmişti.

Sibel Taşçıoğlu'nun açıklamaları ve Kızılcık Şerbeti ekibinin şaşırtan hamleleri sette birtakım anlaşmazlıkların yaşandığını düşündürürken şimdi de Nilay'ın annesi Sevtap'ı canlandıran Neslihan Yeldan'dan kafa karıştıran sözler geldi.

Kızılcık Şerbeti'nin 100. bölümü hakkında paylaşım yapan Yeldan, diziye konuk oyuncu olarak gelip 24 bölümdür yer aldığını açıkladı.

Kızılcık Şerbeti'nin 100. bölümü hakkında paylaşım yapan Yeldan, diziye konuk oyuncu olarak gelip 24 bölümdür yer aldığını açıkladı.

Neslihan Yeldan, paylaşımında 'Herkes öldü, Sevtap hükümet gibi dimdik ayakta' sözleriyle kafa karıştırdı. Sosyal medyada bu sözlerin gönderme olup olmadığı tartışma konusu oldu.

İşte Neslihan Yeldan'ın o paylaşımı:

İşte Neslihan Yeldan'ın o paylaşımı:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın