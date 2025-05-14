Pembe'ye Gönderme mi? Kızılcık Şerbeti'nin Sevtap'ı Neslihan Yeldan'dan Kafa Karıştıran Sözler
Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonu kaosun had safhaya ulaştığı bir sezon oldu. Sebebi ise dizi setindeki karmaşalardan kaynaklanıyor. 3 sezondur Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun apar topar ölerek diziden çıkarılması zaten tepkilere yol açarken sevilen oyuncu, dizinin 100. bölüm kutlamasına davet edilmedi. Söz konusu gelişmeler sette birtakım kaotik olayların yaşandığını düşündürürken şimdi de Nilay'ın annesi Sevtap'ı canlandıran Neslihan Yeldan'dan çok konuşulacak bir paylaşım geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti ekibi geçtiğimiz günlerde 100. bölüm kutlaması yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti'nin 100. bölümü hakkında paylaşım yapan Yeldan, diziye konuk oyuncu olarak gelip 24 bölümdür yer aldığını açıkladı.
İşte Neslihan Yeldan'ın o paylaşımı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın