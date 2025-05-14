Pembe'ye Gönderme mi? Kızılcık Şerbeti'nin Sevtap'ı Neslihan Yeldan'dan Kafa Karıştıran Sözler

Dizide tam 96 bölüm başrol oynayan Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti partisine davet edilmemiş, Birsen Altuntaş'a ise “Evet, kutlama yemeğine davet edilmedim. Yemekte gözlerin Pembe’yi aramasını da anlıyorum ama benim için artık o defter kapandı.” demişti.

3 sezon dizinin en kritik rolünü üstlenip kutlamaya davet edilmemesi herkes tarafından yadırganırken Taşçıoğlu, Emrah Altıntoprak ve Bahtiyar Memili ile beraber katıldığı bir etkinlikte Pembe karakteri için bu sonu beklemediğini fakat senaristlerin böyle uygun gördüğünü belirtmişti.

Sibel Taşçıoğlu'nun açıklamaları ve Kızılcık Şerbeti ekibinin şaşırtan hamleleri sette birtakım anlaşmazlıkların yaşandığını düşündürürken şimdi de Nilay'ın annesi Sevtap'ı canlandıran Neslihan Yeldan'dan kafa karıştıran sözler geldi.