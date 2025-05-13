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Survivor Panorama'da Gergin Anlar! Damla Can ve Murat Özarı Canlı Yayında Kavga Etti

Survivor Panorama'da Gergin Anlar! Damla Can ve Murat Özarı Canlı Yayında Kavga Etti

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.05.2025 - 11:01

Survivor'da yaşanılanların konuşulduğu Survivor Panorama'da gergin anlar yaşandı. Canlı olarak yayınlanan programda yorumcular Damla Can ve Murat Özarı birbirine girdi. Damla Can, Murat Özarı'yı taraflı yorum yapmak ve yarışmacı desteklemekle suçladı.

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Survivor'ın kaosu Survivor Panorama'ya sıçradı.

Survivor'ın kaosu Survivor Panorama'ya sıçradı.

Hakan Hatipoğlu, Damla Can ve Murat Özarı'nın yorumcu olduğu Survivor Panorama'nın son bölümünde epey gergin anlar yaşandı.Yorumcular Murat Özarı ve Damla Can arasında çıkan tartışma bir türlü bitmek bilmezken Damla Can, Özarı'yı taraflı yorumculuk ve yarışmacı desteklemekle suçladı.

Özarı söz konusu iddiaları reddetse de Damla Can, 'Ayşe'yi korumaya çalışmanı anlamıyorum. Ben birisini tutmuyorum. Ben takım tutmuyorum. Ama sen takım tutuyorsun. Sen bir kişiyi tutuyorsun ve zaten rahatsız olduğum nokta bu. Ayşe de Ayşe, Ayşe de Ayşe! Yanlış yapıyorsun, sen taraflı yorum yapıyorsun.' ifadeleriyle sert çıktı.

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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