Survivor Panorama'da Gergin Anlar! Damla Can ve Murat Özarı Canlı Yayında Kavga Etti
Survivor'da yaşanılanların konuşulduğu Survivor Panorama'da gergin anlar yaşandı. Canlı olarak yayınlanan programda yorumcular Damla Can ve Murat Özarı birbirine girdi. Damla Can, Murat Özarı'yı taraflı yorum yapmak ve yarışmacı desteklemekle suçladı.
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Survivor'ın kaosu Survivor Panorama'ya sıçradı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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