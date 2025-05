Survivor Panorama'da Gergin Anlar! Damla Can ve Murat Özarı Canlı Yayında Kavga Etti

Hakan Hatipoğlu, Damla Can ve Murat Özarı'nın yorumcu olduğu Survivor Panorama'nın son bölümünde epey gergin anlar yaşandı.Yorumcular Murat Özarı ve Damla Can arasında çıkan tartışma bir türlü bitmek bilmezken Damla Can, Özarı'yı taraflı yorumculuk ve yarışmacı desteklemekle suçladı.

Özarı söz konusu iddiaları reddetse de Damla Can, 'Ayşe'yi korumaya çalışmanı anlamıyorum. Ben birisini tutmuyorum. Ben takım tutmuyorum. Ama sen takım tutuyorsun. Sen bir kişiyi tutuyorsun ve zaten rahatsız olduğum nokta bu. Ayşe de Ayşe, Ayşe de Ayşe! Yanlış yapıyorsun, sen taraflı yorum yapıyorsun.' ifadeleriyle sert çıktı.