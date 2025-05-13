Hudutsuz Sevda'dan Ayrılan Hayal Köseoğlu, Partner Olmak İstediği İsmi Açıkladı
Hudutsuz Sevda dizisinde Damla Leto karakterini canlandıran Hayal Köseoğlu, yaptığı X paylaşımıyla gündem oldu. Köseoğlu, 'Yeni sezonda başlayacak dizilerde hangi oyuncuların partner olmasını isterdiniz?' sorusuna yanıt vererek yeni sezon için partnerini şimdiden seçti!
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Hudutsuz Sevda dizisinde yaprak dökümü yaşanıyor.
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Sevgilisiyle partner olmak istiyor!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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