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Hudutsuz Sevda'dan Ayrılan Hayal Köseoğlu, Partner Olmak İstediği İsmi Açıkladı

Hudutsuz Sevda'dan Ayrılan Hayal Köseoğlu, Partner Olmak İstediği İsmi Açıkladı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.05.2025 - 09:39

Hudutsuz Sevda dizisinde Damla Leto karakterini canlandıran Hayal Köseoğlu, yaptığı X paylaşımıyla gündem oldu. Köseoğlu, 'Yeni sezonda başlayacak dizilerde hangi oyuncuların partner olmasını isterdiniz?' sorusuna yanıt vererek yeni sezon için partnerini şimdiden seçti!

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Hudutsuz Sevda dizisinde yaprak dökümü yaşanıyor.

Hudutsuz Sevda dizisinde yaprak dökümü yaşanıyor.

3. sezon onayı alan Hudutsuz Sevda, kadrosunda çok ciddi değişikliklere giderek yeni sezona şimdiden hazırlanıyor. Çoğunluğu kadın olan 12 oyuncu Hudutsuz Sevda'ya veda ederken 3. sezonda hikaye Halil İbrahim karakterinin yolculuğu gibi bir senaryoya evrilecek. Onlarca oyuncunun kadrodan çıktığı Hudutsuz Sevda'da Damla Leto'yu canlandıran Hayal Köseoğlu da veda edenler arasında yer aldı.

Yeni sezon için şimdilik herhangi bir anlaşması bulunmayan Hayal Köseoğlu, X'teki 'Yeni sezonda başlayacak dizilerde hangi oyuncuların partner olmasını isterdiniz?' sorusuna yanıt vererek yeni sezon için yapımcılara yeşil ışık yaktı.

Sevgilisiyle partner olmak istiyor!

Sevgilisiyle partner olmak istiyor!

Hayal Köseoğlu, Hudutsuz Sevda'da rol arkadaşı olup ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen Nezir Çınarlı'yla fotoğrafını paylaşarak 'Taraflı düşünüyor olabilirim' yazdı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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