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Başrol Ayrılmıştı: Hudutsuz Sevda Oyuncusu Kadroya Veda Ediyor!

Başrol Ayrılmıştı: Hudutsuz Sevda Oyuncusu Kadroya Veda Ediyor!

Hudutsuz Sevda
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.05.2025 - 15:32

NOW'ın sevilen dizisi Hudutsuz Sevda, 3. sezona doğru senaryosunda ciddi değişikliklere gidiyor. Yeni sezonda yeni bir hikayeyle ekrana gelmeye hazırlanan dizinin kadrosunda ayrılıklar yaşanıyor. Miray Daner'in ardından bir oyuncu daha Hudutsuz Sevda'ya veda edecek.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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NOW'ın sevilen dizisi Hudutsuz Sevda'nın 2. sezon finalinde epey bir ayrılık yaşanacak.

NOW'ın sevilen dizisi Hudutsuz Sevda'nın 2. sezon finalinde epey bir ayrılık yaşanacak.

3. sezon onayı alan popüler dizi, yeni sezonda bambaşka bir hikayeyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Hikayenin tümünün Deniz Can Aktaş'ın canlandırdığı Halil İbrahim karakteri üzerinden anlatılmasına karar verilirken ilk olarak başrol Miray Daner'in kadrodan çıkarılacağı duyurulmuştu.

Birsen Altuntaş, diziye veda edenin yalnızca Miray Daner olmadığını açıkladı.

Hudutsuz Sevda'nın Didem'i diziye veda ediyor.

Hudutsuz Sevda'nın Didem'i diziye veda ediyor.

31. bölümde Hudutsuz Sevda'ya dahil olan Elçin Zehra İrem, canlandırdığı Didem karakteriyle seyirciyi çileden çıkarıyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre İrem, Miray Daner'le beraber Hudutsuz Sevda kadrosundan ayrılıyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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