Başrol Ayrılmıştı: Hudutsuz Sevda Oyuncusu Kadroya Veda Ediyor!
NOW'ın sevilen dizisi Hudutsuz Sevda, 3. sezona doğru senaryosunda ciddi değişikliklere gidiyor. Yeni sezonda yeni bir hikayeyle ekrana gelmeye hazırlanan dizinin kadrosunda ayrılıklar yaşanıyor. Miray Daner'in ardından bir oyuncu daha Hudutsuz Sevda'ya veda edecek.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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NOW'ın sevilen dizisi Hudutsuz Sevda'nın 2. sezon finalinde epey bir ayrılık yaşanacak.
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Hudutsuz Sevda'nın Didem'i diziye veda ediyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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