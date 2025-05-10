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Kızılcık Şerbeti'nde Metehan'ın Bıçaklandığı Sahnenin Kamera Arkası Ortaya Çıktı

Kızılcık Şerbeti'nde Metehan'ın Bıçaklandığı Sahnenin Kamera Arkası Ortaya Çıktı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.05.2025 - 12:19

Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 101. bölüm fragmanında hiç de hoş olmayan olaylar yaşanıyor. Metehan'ın bıçaklandığı fragmanda Ömer, oğlunun kaybıyla yüz yüze gelirken bir Şerbo seyircisi söz konusu sahnenin kamera arkasını paylaştı.

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Kızılcık Şerbeti'nin 101. bölüm fragmanında yine bir ölüm sahnesiyle karşı karşıya geldik.

Kızılcık Şerbeti'nin 101. bölüm fragmanında yine bir ölüm sahnesiyle karşı karşıya geldik.

Sezon finaline doğru Kızılcık Şerbeti'nden pek çok isim ayrılıyor. Diziden bugüne kadar ayrılan isimlerin büyük çoğunluğu ölürken yalnızca Umut, Çimen, Ertuğrul, Mihri ve Rüzgar karakterleri taşınma kararı alarak veda etti. 

Henüz birkaç hafta önce Pembe karakteri ölerek diziye veda etmişken Birsen Altuntaş, Rahimcan Kapkap'ın canlandırdığı Metehan karakterinin de diziden ayrılacağını açıklamış fakat nasıl bir hikayeyle veda edeceğini belirtmemişti. Metehan'ın vedasını 101. bölüm fragmanında gördük.

Kıvılcım ve Ömer'in nikahına giderken benzin istasyonunda bıçaklanan Metehan'ın bilincinin kapandığı açıklanırken Kapkap'ın ölüm senaryosuyla diziden ayrılacağı ortaya çıkmış oldu. 

Söz konusu sahnenin çekimine denk gelen şanslı bir Şerbo seyircisi, fragmanın yayınlanmasının ardından Metehan'ın bıçaklandığı sahnenin kamera arkası görüntülerini paylaştı.

İşte Kızılcık Şerbeti'nin kamera arkası görüntüsü:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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