Kızılcık Şerbeti'nde Metehan'ın Bıçaklandığı Sahnenin Kamera Arkası Ortaya Çıktı
Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 101. bölüm fragmanında hiç de hoş olmayan olaylar yaşanıyor. Metehan'ın bıçaklandığı fragmanda Ömer, oğlunun kaybıyla yüz yüze gelirken bir Şerbo seyircisi söz konusu sahnenin kamera arkasını paylaştı.
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Kızılcık Şerbeti'nin 101. bölüm fragmanında yine bir ölüm sahnesiyle karşı karşıya geldik.
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İşte Kızılcık Şerbeti'nin kamera arkası görüntüsü:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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