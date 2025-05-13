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Reytingler Düşüyor: Haftanın En Çok İzlenen Yerli Dizileri

Reytingler Düşüyor: Haftanın En Çok İzlenen Yerli Dizileri

yerli dizi Teşkilat Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.05.2025 - 08:27

5-11 Mayıs tarihlerinin en çok izlenen dizilerini sıraladık. Kızılcık Şerbeti, Uzak Şehir, Teşkilat gibi popüler diziler arasında geçen reyting rekabetinde kazanan kim oldu? Sürpriz bir dizi reytinglerde galibiyet kazanırken bir başka dizi rekor tazeledi. İşte bu haftanın en çok izlenen ve en yüksek reyting oranını alan dizileri...

NOT: Reyting sıralaması prime time 20+ABC1 reyting listesine göre yapılmıştır.

KAYNAK: TİAK, Box Office

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Yerli dizilerin haftalık reyting mücadelesinde düşüşler devam ediyor.

Yerli dizilerin haftalık reyting mücadelesinde düşüşler devam ediyor.

Kızılcık Şerbeti'nde yaşanan ayrılıklar dizinin reytinginde ciddi düşüşler yaşatırken Uzak Şehir istikrarını sürdürdü.

Bunun yanı sıra Eşref Rüya, Sahipsizler, Şakir Paşa Ailesi ve Leyla dizilerindeki düşüş trendi devam etti. Kral Kaybederse, Kuruluş Osman gibi diziler herhangi bir düşüş yaşamadı.

Uzak Şehir'in galibiyeti sürüyor.

Uzak Şehir'in galibiyeti sürüyor.

Uzak Şehir, zirvedeki yerini korurken geçtiğimiz bölüm düşüş yaşayan Kızılcık Şerbeti de seyircinin desteğiyle ikincilik koltuğundaki yerinden kıpırdamadı.

5-11 Mayıs haftasının en çok izlenen dizilerini ele aldık ve prime time 20+ABC1 reyting listesine göre sıraladık.

5-11 Mayıs haftasının en çok izlenen dizilerini ele aldık ve prime time 20+ABC1 reyting listesine göre sıraladık.

Haftanın tek galibi 16,78 oranıyla Uzak Şehir olurken listenin geri kalanını aşağıya bıraktık!

İşte 5-11 Mayıs haftasının en çok izlenen dizileri:

İşte 5-11 Mayıs haftasının en çok izlenen dizileri:

1 - Uzak Şehir - 16,78

2 - Kızılcık Şerbeti - 10,17

3 - Teşkilat - 7,60

4 - Eşref Rüya - 7,00

5 - Kuruluş Osman - 6,27

6 - Gönül Dağı - 6,06

7 - Kral Kaybederse - 5,89

8 - İnci Taneleri - 5,71

9 - Bahar - 5,28

10 - Sahipsizler - 4,36

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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