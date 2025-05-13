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Final mi Devam mı? ATV'nin Sevilen Dizisi Bir Gece Masalı Hakkında Yeni Açıklama

Final mi Devam mı? ATV'nin Sevilen Dizisi Bir Gece Masalı Hakkında Yeni Açıklama

Atv Bir Gece Masalı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.05.2025 - 10:01

atv'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı'nın final yapıp yapmayacağı hakkında henüz netlemişmiş bir şey yok. Dizinin yeni sezon onayı alması beklenirken Birsen Altuntaş'tan bu konu hakkında bir açıklama geldi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Sezon sonuna doğru yerli diziler final haberlerini duyurmaya başladılar.

Sezon sonuna doğru yerli diziler final haberlerini duyurmaya başladılar.

atv pek çok dizisi için final haberi verirken yalnızca Bir Gece Masalı'nın akıbeti açıklanmadı. Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerde yer aldığı Bir Gece Masalı, sadık seyirci kitlesiyle hiç de fena olmayan reyting oranları alsa da bu reytinglerin onu yeni sezona çıkarıp çıkarmayacağı merak konusu.

Bir Gece Masalı hakkında henüz açıklama gelmezken Birsen Altuntaş, yaptığı paylaşımla dizi hakkındaki son gelişmeyi aktardı.

Bir Gece Masalı büyük ihtimalle devam edecek!

Bir Gece Masalı büyük ihtimalle devam edecek!

Altuntaş, X hesabından Bir Gece Masalı hakkında soru soran takipçisine dizinin final yapıp yapmayacağının yeni haftada netleşeceğini fakat yüksek ihtimalle devam edeceğini açıkladı.

İşte Birsen Altuntaş'ın o paylaşımı:

İşte Birsen Altuntaş'ın o paylaşımı:
twitter.com

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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