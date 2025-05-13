Final mi Devam mı? ATV'nin Sevilen Dizisi Bir Gece Masalı Hakkında Yeni Açıklama

atv pek çok dizisi için final haberi verirken yalnızca Bir Gece Masalı'nın akıbeti açıklanmadı. Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrollerde yer aldığı Bir Gece Masalı, sadık seyirci kitlesiyle hiç de fena olmayan reyting oranları alsa da bu reytinglerin onu yeni sezona çıkarıp çıkarmayacağı merak konusu.

Bir Gece Masalı hakkında henüz açıklama gelmezken Birsen Altuntaş, yaptığı paylaşımla dizi hakkındaki son gelişmeyi aktardı.