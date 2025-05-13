Final mi Devam mı? ATV'nin Sevilen Dizisi Bir Gece Masalı Hakkında Yeni Açıklama
atv'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı'nın final yapıp yapmayacağı hakkında henüz netlemişmiş bir şey yok. Dizinin yeni sezon onayı alması beklenirken Birsen Altuntaş'tan bu konu hakkında bir açıklama geldi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Sezon sonuna doğru yerli diziler final haberlerini duyurmaya başladılar.
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Bir Gece Masalı büyük ihtimalle devam edecek!
İşte Birsen Altuntaş'ın o paylaşımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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