Aşiret Dizimiz Uzak Şehir'de Alya'nın Kapı Yaktığı Sahne Bakın Nasıl Çekilmiş!

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerde yer aldığı dizi, seyircinin bitmek bilmeyen aşiret dizisi özlemine ilaç gibi gelmiş, reytingleri resmen altüst etmişti. Her bölüm heyecanın zirveye çıkaran Uzak Şehir'de bu defa Sadakat ve Alya'yı tekrardan karşı karşıya gördük.

Cihan'ın planlı bir şekilde hapse girmesinin ardından hiç vakit kaybetmeyen Sadakat, Alya'yı kapı dışarı etmişti. Albora Konağı'nın kapıları yüzüne kapatılan Alya, içerdeki oğlu Deniz Cihan'a kavuşmak için hiç ummadığımız bir yönteme başvurdu.

Benzinle Albora Konağı'nın kapısını ateşe veren Alya, yanan kapıdan geçerek oğluna kavuştu. Tabii Sadakat'e meydan okuması da cabası!

Söz konusu sahne bölümün en çok konuşulan anlarından biri olurken Alya'nın kapı yakma sahnesinin kamera arkası TikTok'ta karşımıza çıktı.