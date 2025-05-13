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Aşiret Dizimiz Uzak Şehir'de Alya'nın Kapı Yaktığı Sahne Bakın Nasıl Çekilmiş!

Aşiret Dizimiz Uzak Şehir'de Alya'nın Kapı Yaktığı Sahne Bakın Nasıl Çekilmiş!

Kanal D yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.05.2025 - 12:22

Kanal D'nin fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir'in son bölümünde epey heyecanlı izledik. Cihan'ın hapse girmesinin ardından Sadakat tarafından konaktan kovulan Alya, içeri girmek için konağın kapısını ateşe verdi. İddialı yangın sahnesinin kamera arkası TikTok'ta karşımıza çıktı.

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Fenomen dizi Uzak Şehir, 25. bölümüyle ekrana geldi.

Fenomen dizi Uzak Şehir, 25. bölümüyle ekrana geldi.

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerde yer aldığı dizi, seyircinin bitmek bilmeyen aşiret dizisi özlemine ilaç gibi gelmiş, reytingleri resmen altüst etmişti. Her bölüm heyecanın zirveye çıkaran Uzak Şehir'de bu defa Sadakat ve Alya'yı tekrardan karşı karşıya gördük.

Cihan'ın planlı bir şekilde hapse girmesinin ardından hiç vakit kaybetmeyen Sadakat, Alya'yı kapı dışarı etmişti. Albora Konağı'nın kapıları yüzüne kapatılan Alya, içerdeki oğlu Deniz Cihan'a kavuşmak için hiç ummadığımız bir yönteme başvurdu.

Benzinle Albora Konağı'nın kapısını ateşe veren Alya, yanan kapıdan geçerek oğluna kavuştu. Tabii Sadakat'e meydan okuması da cabası!

Söz konusu sahne bölümün en çok konuşulan anlarından biri olurken Alya'nın kapı yakma sahnesinin kamera arkası TikTok'ta karşımıza çıktı.

İşte Uzak Şehir'deki yangın sahnesinin kamera arkası:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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