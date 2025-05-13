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Uzak Şehir ve Orijinali Al Hayba'nın Oyuncularını Karşılaştırıyoruz!

Uzak Şehir ve Orijinali Al Hayba'nın Oyuncularını Karşılaştırıyoruz!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.05.2025 - 14:54

Kanal D'nin aşiret dizisi Uzak Şehir, 2025 sezonun en sürprizli işi olmaya devam ediyor. Her hafta reyting oranlarını arttıran dizi dur durak bilmezken uyarlandığı Lübnan yapımı orijinali Al Hayba'nın başarısı da Uzak Şehir'i aratmıyor. 2017'de yayınlanıp tam 5 sezon süren Al Hayba, yayınlandığı dönem fırtınalar koparmış ve Türkiye'de Uzak Şehir olarak uyarlanmıştı. 

Biz de Al Hayba'ya kayıtsız kalamadık ve Uzak Şehir ile Al Hayba dizilerindeki oyuncuları ele aldık.

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Reytingleri altüst eden Uzak Şehir'in Lübnan yapımı Al Hayba dizisinden uyarlama olduğunu biliyor musunuz?

Reytingleri altüst eden Uzak Şehir'in Lübnan yapımı Al Hayba dizisinden uyarlama olduğunu biliyor musunuz?

2017 yılında yayınlanmaya başlayıp 5 sezon süren Al Hayba epey rağbet görmüştü. Türkiye'ye Uzak Şehir ismiyle uyarlanan dizi beklentileri aşan reyting oranlarıyla sezonun en sevilen işi olurken iki dizinin oyuncularını karşılaştırma kararı aldık. 

Al Hayba'nın birebir uyarlaması olan Uzak Şehir, karakterlerin seçiminden kıyafetlerine kadar epey benzerlikler taşıyor. Gelin, Uzak Şehir ve Al Hayba dizisi karakterlerini beraber karşılaştıralım...

Jabal Sheikh Al Jabal - Cihan Albora

Jabal Sheikh Al Jabal - Cihan Albora

Nahed Imran - Sadakat Albora

Nahed Imran - Sadakat Albora

Sakher - Kaya Albora

Sakher - Kaya Albora

Shahine - Şahin Albora

Shahine - Şahin Albora
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Mouna Sheikh Al-Jabal - Nare Albora

Mouna Sheikh Al-Jabal - Nare Albora

Rima - Zerrin Albora

Rima - Zerrin Albora

Alia - Alya Albora

Alia - Alya Albora

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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