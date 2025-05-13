Uzak Şehir ve Orijinali Al Hayba'nın Oyuncularını Karşılaştırıyoruz!

Kanal D'nin aşiret dizisi Uzak Şehir, 2025 sezonun en sürprizli işi olmaya devam ediyor. Her hafta reyting oranlarını arttıran dizi dur durak bilmezken uyarlandığı Lübnan yapımı orijinali Al Hayba'nın başarısı da Uzak Şehir'i aratmıyor. 2017'de yayınlanıp tam 5 sezon süren Al Hayba, yayınlandığı dönem fırtınalar koparmış ve Türkiye'de Uzak Şehir olarak uyarlanmıştı.

Biz de Al Hayba'ya kayıtsız kalamadık ve Uzak Şehir ile Al Hayba dizilerindeki oyuncuları ele aldık.