Uzak Şehir ve Orijinali Al Hayba'nın Oyuncularını Karşılaştırıyoruz!
Kanal D'nin aşiret dizisi Uzak Şehir, 2025 sezonun en sürprizli işi olmaya devam ediyor. Her hafta reyting oranlarını arttıran dizi dur durak bilmezken uyarlandığı Lübnan yapımı orijinali Al Hayba'nın başarısı da Uzak Şehir'i aratmıyor. 2017'de yayınlanıp tam 5 sezon süren Al Hayba, yayınlandığı dönem fırtınalar koparmış ve Türkiye'de Uzak Şehir olarak uyarlanmıştı.
Biz de Al Hayba'ya kayıtsız kalamadık ve Uzak Şehir ile Al Hayba dizilerindeki oyuncuları ele aldık.
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Reytingleri altüst eden Uzak Şehir'in Lübnan yapımı Al Hayba dizisinden uyarlama olduğunu biliyor musunuz?
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Jabal Sheikh Al Jabal - Cihan Albora
Nahed Imran - Sadakat Albora
Sakher - Kaya Albora
Shahine - Şahin Albora
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Mouna Sheikh Al-Jabal - Nare Albora
Rima - Zerrin Albora
Alia - Alya Albora
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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