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Sezon Finaline Haftalar Kala Sahipsizler Oyuncusu Kadrodan Ayrıldı

Sezon Finaline Haftalar Kala Sahipsizler Oyuncusu Kadrodan Ayrıldı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.05.2025 - 19:16

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, yeni sezon onayı almıştı. Aldığı reytinglerle ikinci sezona emin adımlarla ilerleyen Sahipsizler kadrosunda bir ayrılık yaşanıyor. Sahipsizler'e 3. bölümde dahil olan genç oyuncu, Instagram hesabında yaptığı paylaşımla diziye veda ettiğini açıkladı.

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Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, yeni sezon onayı alan projeler arasında!

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, yeni sezon onayı alan projeler arasında!

Sezon başında ekran yolculuğuna başlayan Sahipsizler, düşük reytinglerle ilerlese de hikaye ve kadrodaki değişikliklerin ardından önlenemez bir yükseliş yaşamıştı. Başrol Hazal Subaşı'ya partner olarak Burak Berkay Akgül'ün gelmesiyle ikili arasındaki kimya doğrudan reytinglere yansırken dizinin sezon finalinde neler yaşanacağı şimdiden merak konusu oldu.

Sezon finaline az kala kadroda değişiklik!

Sezon finaline az kala kadroda değişiklik!

Sahipsizler'in sezon finaline haftalar kala Duygu karakterini canlandıran Nilsu Yılmaz kadroya veda etti. Nilsu Yılmaz, diziye 3. bölümde dahil olmuş ve Cemo karakteriyle yakınlaşmıştı.

Nilsu Yılmaz'ın nasıl bir hikayeyle Sahipsizler'den ayrılacağı henüz belli olmazken söz konusu gelişmeyi Nilsu Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

İşte Nilsu Yılmaz'ın Sahipsizler'e veda paylaşımı:

İşte Nilsu Yılmaz'ın Sahipsizler'e veda paylaşımı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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