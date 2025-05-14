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Kral Kaybederse'de Peruk Takan Halit Ergenç'ten Hazırlık Açıklaması

Kral Kaybederse'de Peruk Takan Halit Ergenç'ten Hazırlık Açıklaması

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.05.2025 - 22:58

Star TV'de yayınlanan Kral Kaybederse dizisinde Kenan Baran'ı canlandıran Halit Ergenç, rol gereği peruk takıyor. TV100 kameralarına konuşan Ergenç, peruk takma işleminin ne kadar sürdüğüne dair açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: TV100

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Star TV'nin iddialı dizisi Kral Kaybederse muazzam bir başarı gösteriyor.

Star TV'nin iddialı dizisi Kral Kaybederse muazzam bir başarı gösteriyor.

Salı akşamları Bahar'ı tahtından eden Kral Kaybederse, güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuyla kısa sürede ikinci sezon onayı aldı. Başrol Halit Ergenç'in Kenan Baran rolü için peruk takması dizinin tanıtım fragmanları yayınlanırken bile gündemden düşmezken geçtiğimiz günlerde eşi Bergüzar Korel'den itiraf gelmişti.

Eşi Halit Ergenç'in peruğuna karşı en büyük ön yargının kendisinde olduğunu belirten Korel'in ardından bir açıklama da Halit Ergenç'ten geldi.

"2 saatimiz saçla geçiyor"

"2 saatimiz saçla geçiyor"

TV100 kameralarına konuşan Halit Ergenç, set günleri 2 saatlerinin yalnızca saçla geçtiğini şu sözlerle anlattı:

'Her gün 2 saatimiz saçla geçiyor. Saçın takılması yaklaşık 1 saat, 1.5 saat sürüyor. Çıkartılması bir yarım saat. Sırf iki saatimiz saçın uygulamasıyla geçiyor. Sonucunu da alıyoruz, güzel gidiyor yani.'

İşte Halit Ergenç'in peruk açıklaması:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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