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Survivor'da Elenen İsim Belli Oldu: 14 Mayıs Çarşamba Survivor'da Kim Elendi?

Survivor'da Elenen İsim Belli Oldu: 14 Mayıs Çarşamba Survivor'da Kim Elendi?

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.05.2025 - 12:47

Survivor'da büyük finale az bir zaman kaldı. 14 Mayıs Çarşamba akşamı yapılan kadınlar elemesinde yarışmaya veda eden isim belli oldu. Yağmur ve Sevgi arasında yapılan düellonun ardından '14 Mayıs Çarşamba Survivor'da kim elendi, Survivor'a kim veda etti?' diye merak ediyorsanız tüm detaylar içeriğimizde...

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14 Mayıs Çarşamba Survivor'dan elenen isim Yağmur Banda oldu.

14 Mayıs Çarşamba Survivor'dan elenen isim Yağmur Banda oldu.

Büyük finale bir aydan az bir zaman kala yarışmada kıyasıya mücadele devam ediyor. Sevgi ve Yağmur'un yarıştığı düelloda Survivor'dan elenen isim Yağmur Banda oldu.

Survivor'a veda eden Yağmur açıklamalarda bulundu.

Survivor'a veda eden Yağmur açıklamalarda bulundu.

Yağmur açıklamasında, 'Gerçekten duyguların çok anlık değiştiği bir sezon oldu benim için. Ben zaten her şeyi çok anlık yaşıyorum, özellikle duygusal anlamda. Açıkçası bir ara gerçekten gitmek çok istedim ama kızlar benimle çok fazla konuştu.

Ama bugün gerçekten bence hem benden beklenileni hem de kendimden beklediğim performansın çok altında bir performans gösterdiğimin farkındayım. Sadece buraya zaten mental olarak yenik çıktım. Parkurda koşarken biri benim çok önümde olduğu zaman benim motivasyonumu çok düşürüyor. Bugün onu yaşadığımda aslında buraya bitik geldim.

En sevdiğim atışı yapabilecekken yapamadım. Sevgi çok başarılı performans gösterdi. Mutluyum geçen seneki gibi bir sezon olmadı benim için. En azından sakatlanmadan buradan gidiyorum. Çok şey yaşadım çok şey sığdırdım bu sezona. Birini kırdıysam onlardan özür dilerim, karşı takımdan bazen fevri davranışlarım olabiliyor. Buraya kadarmış bu hikaye de...' ifadelerine yer verdi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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