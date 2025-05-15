Survivor'da Elenen İsim Belli Oldu: 14 Mayıs Çarşamba Survivor'da Kim Elendi?
Survivor'da büyük finale az bir zaman kaldı. 14 Mayıs Çarşamba akşamı yapılan kadınlar elemesinde yarışmaya veda eden isim belli oldu. Yağmur ve Sevgi arasında yapılan düellonun ardından '14 Mayıs Çarşamba Survivor'da kim elendi, Survivor'a kim veda etti?' diye merak ediyorsanız tüm detaylar içeriğimizde...
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14 Mayıs Çarşamba Survivor'dan elenen isim Yağmur Banda oldu.
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Survivor'a veda eden Yağmur açıklamalarda bulundu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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