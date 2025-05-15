Survivor'da Elenen İsim Belli Oldu: 14 Mayıs Çarşamba Survivor'da Kim Elendi?

Yağmur açıklamasında, 'Gerçekten duyguların çok anlık değiştiği bir sezon oldu benim için. Ben zaten her şeyi çok anlık yaşıyorum, özellikle duygusal anlamda. Açıkçası bir ara gerçekten gitmek çok istedim ama kızlar benimle çok fazla konuştu.

Ama bugün gerçekten bence hem benden beklenileni hem de kendimden beklediğim performansın çok altında bir performans gösterdiğimin farkındayım. Sadece buraya zaten mental olarak yenik çıktım. Parkurda koşarken biri benim çok önümde olduğu zaman benim motivasyonumu çok düşürüyor. Bugün onu yaşadığımda aslında buraya bitik geldim.

En sevdiğim atışı yapabilecekken yapamadım. Sevgi çok başarılı performans gösterdi. Mutluyum geçen seneki gibi bir sezon olmadı benim için. En azından sakatlanmadan buradan gidiyorum. Çok şey yaşadım çok şey sığdırdım bu sezona. Birini kırdıysam onlardan özür dilerim, karşı takımdan bazen fevri davranışlarım olabiliyor. Buraya kadarmış bu hikaye de...' ifadelerine yer verdi.