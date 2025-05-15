Hazal Kaya 17 Yaşında mı Olacak? Şakir Paşa Ailesi Karakterlerinin Gelecek Sezondaki Tahmini Yaşları

Çünkü Cevat Şakir Kabaağaçlı, 14 yıllık hapis cezasının 7 yılını yattıktan sonra verem hastası olması sebebiyle hapisten çıkmıştı. Dolayısıyla dizide de daha çok bundan sonraki süreci izleyeceğimizi tahmin ediyoruz. Bir X kullanıcısı da bu sebeple karakterlerin gelecek sezondaki yaşlarını ya da durumlarını paylaştı.