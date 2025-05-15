Hazal Kaya 17 Yaşında mı Olacak? Şakir Paşa Ailesi Karakterlerinin Gelecek Sezondaki Tahmini Yaşları
Kaynak: https://x.com/Jeann_Gr/status/1922662...
NOW TV'nin sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi, nazara mı geldi yoksa üstünde bir uğursuzluk mu vardı bilinmez ama sezon boyu başına gelen felaketlerle uğraştı durdu. Kadrosu, karakterleri, konusu, kostümleri ve çekim mekanlarıyla izleyicinin beğenisini kazanan dizi, yaşananların ardından erken sezon finaline gitmek zorunda kaldı. Önümüzdeki sezon Hazal Kaya ve Eda Ece'nin katılacağı ve zaman atlaması yaşanacak dizide karakterlerin tahmini yaşlarını açıklıyoruz.
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Bir dizinin başına ne gelebilirse Şakir Paşa Ailesi'nin başına geldi ve dizi erken sezon finali yaptı.
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Sezon finalinin ardından pek çok oyuncu Şakir Paşa Ailesi'ne veda etti.
Dizide bu sezon 1912-1914 yılları işlendi ve önümüzdeki sezon 1920'den sonrasını izleyeceğimizi tahmin ediyoruz.
Buna göre, diziye dahil olacak Hazal Kaya'nın canlandırdığı Alyoşa 17, Eda Ece'nin canlandırdığı Fahrelnissa ise 19 yaşında olacak.
Ancak bir diğer düşünceye göre, son sahnede gördüğümüz İsmet sebebiyle dizi 1925'ten sonrasını yansıtabilir.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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Hazal kaya fahrünisa, Eda Ece Alyoşa yı canlandırmalı, hem kişilik, ruh ve tip olarak ... Tam tersi olmalıydı.
hakkiye 32 ayşe 39 mu hakjdakjd :D o nasıl bir tahmin :D