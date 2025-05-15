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Hazal Kaya 17 Yaşında mı Olacak? Şakir Paşa Ailesi Karakterlerinin Gelecek Sezondaki Tahmini Yaşları

Hazal Kaya 17 Yaşında mı Olacak? Şakir Paşa Ailesi Karakterlerinin Gelecek Sezondaki Tahmini Yaşları

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.05.2025 - 11:45

NOW TV'nin sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi, nazara mı geldi yoksa üstünde bir uğursuzluk mu vardı bilinmez ama sezon boyu başına gelen felaketlerle uğraştı durdu. Kadrosu, karakterleri, konusu, kostümleri ve çekim mekanlarıyla izleyicinin beğenisini kazanan dizi, yaşananların ardından erken sezon finaline gitmek zorunda kaldı. Önümüzdeki sezon Hazal Kaya ve Eda Ece'nin katılacağı ve zaman atlaması yaşanacak dizide karakterlerin tahmini yaşlarını açıklıyoruz.

Kaynak

Kaynak: https://x.com/Jeann_Gr/status/1922662...
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Bir dizinin başına ne gelebilirse Şakir Paşa Ailesi'nin başına geldi ve dizi erken sezon finali yaptı.

Bir dizinin başına ne gelebilirse Şakir Paşa Ailesi'nin başına geldi ve dizi erken sezon finali yaptı.

Dizi başladığı andan itibaren hem Şakir Paşa'nın torunları tarafından dava açıldı, hem RTÜK cezası aldı, dava sonuçlandı ve yayın durdurma kararı verildi, başrolü Cem Yiğit Üzümoğlu gözaltına alındı, sette iki kez yangın çıktı ve ne yazık ki ikincisinde yapım amiri hayatını kaybetti.

Sezon finalinin ardından pek çok oyuncu Şakir Paşa Ailesi'ne veda etti.

Sezon finalinin ardından pek çok oyuncu Şakir Paşa Ailesi'ne veda etti.

Gelecek sezona zaman atlamasıyla başlayacak dizide mecburi pek çok ayrılık yaşandı. Karakterlerin yaş alacağı dizide çoğunlukla bu sebeple oyuncular diziden ayrılmak durumunda kaldı. Peki ama Şakir Paşa Ailesi'ndeki karakterler gelecek sezon kaç yaşında olacak.

Dizide bu sezon 1912-1914 yılları işlendi ve önümüzdeki sezon 1920'den sonrasını izleyeceğimizi tahmin ediyoruz.

Dizide bu sezon 1912-1914 yılları işlendi ve önümüzdeki sezon 1920'den sonrasını izleyeceğimizi tahmin ediyoruz.

Çünkü Cevat Şakir Kabaağaçlı, 14 yıllık hapis cezasının 7 yılını yattıktan sonra verem hastası olması sebebiyle hapisten çıkmıştı. Dolayısıyla dizide de daha çok bundan sonraki süreci izleyeceğimizi tahmin ediyoruz. Bir X kullanıcısı da bu sebeple karakterlerin gelecek sezondaki yaşlarını ya da durumlarını paylaştı.

Buna göre, diziye dahil olacak Hazal Kaya'nın canlandırdığı Alyoşa 17, Eda Ece'nin canlandırdığı Fahrelnissa ise 19 yaşında olacak.

Buna göre, diziye dahil olacak Hazal Kaya'nın canlandırdığı Alyoşa 17, Eda Ece'nin canlandırdığı Fahrelnissa ise 19 yaşında olacak.

Suat karakteri 21, Cevat 30, Hakkiye 27, Ayşe 25 (ancak büyük ihtimalle Nilsu Berfin Aktaş dizide yer almayacak), İsmet Hanım ise 46 yaşında olacak.

Ancak bir diğer düşünceye göre, son sahnede gördüğümüz İsmet sebebiyle dizi 1925'ten sonrasını yansıtabilir.

Ancak bir diğer düşünceye göre, son sahnede gördüğümüz İsmet sebebiyle dizi 1925'ten sonrasını yansıtabilir.

1925'te gerçekleşen Şapka Devrimi sebebiyle İsmet'in tarzındaki değişikliği öngörmek mümkün. Dizi birkaç yıl öncesinden de, 1925 sonrasından da başlayabilir. Eğer 1925'ten sonra başlarsa bu durumda Hazal Kaya'nın canlandıracağı Alyoşa 22, Eda Ece'nin canlandıracağı Fahrelnissa 24, Suat 26, Cevat 35, Hakkiye 32, Ayşe 39, İsmet 51 yaşında olacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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Selçuk

Hazal kaya fahrünisa, Eda Ece Alyoşa yı canlandırmalı, hem kişilik, ruh ve tip olarak ... Tam tersi olmalıydı.

Şirin Şirine

hakkiye 32 ayşe 39 mu hakjdakjd :D o nasıl bir tahmin :D