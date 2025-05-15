onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Malezya Başbakanı ile Putin’in İkinci Eş Diyaloğu Gündem Oldu: “Gerçek Bir Müslüman Cevabı”

Malezya Başbakanı ile Putin’in İkinci Eş Diyaloğu Gündem Oldu: “Gerçek Bir Müslüman Cevabı”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.05.2025 - 13:34

Malezya Başbakanı ve Putin’in gerçekleştirmiş olduğu görüşmeden bir kesit gündem oldu. Putin, Malezya’da üç taht olduğundan söz ediyordu. Bir tahtın Çar diğerininse Çariçe için olduğunu dile getirmişti. Ancak ardından ise üçüncü tahtın kimin olduğunu Malezya Başbakanına sordu ve “İkinci eş için” yanıtını aldı. Putin’in “İşte bu, gerçek bir Müslümanın yanıtı” demesi ise kahkahalara neden oldu. 

Detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar👇

Malezya ile Rusya arasındaki ilişkiler için görüşme sağlanmıştı.

Malezya ile Rusya arasındaki ilişkiler için görüşme sağlanmıştı.

Putin ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim, başkent Moskova’da bir araya geldi. Toplantının esprili diyaloglara da tanıklık ettiği görüldü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
2
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Gaipten Gelen

Putin dalga geçmiş anlayana...