Malezya Başbakanı ile Putin’in İkinci Eş Diyaloğu Gündem Oldu: “Gerçek Bir Müslüman Cevabı”
Malezya Başbakanı ve Putin’in gerçekleştirmiş olduğu görüşmeden bir kesit gündem oldu. Putin, Malezya’da üç taht olduğundan söz ediyordu. Bir tahtın Çar diğerininse Çariçe için olduğunu dile getirmişti. Ancak ardından ise üçüncü tahtın kimin olduğunu Malezya Başbakanına sordu ve “İkinci eş için” yanıtını aldı. Putin’in “İşte bu, gerçek bir Müslümanın yanıtı” demesi ise kahkahalara neden oldu.
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Malezya ile Rusya arasındaki ilişkiler için görüşme sağlanmıştı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Putin dalga geçmiş anlayana...