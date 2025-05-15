Malezya Başbakanı ile Putin’in İkinci Eş Diyaloğu Gündem Oldu: “Gerçek Bir Müslüman Cevabı”

Malezya Başbakanı ve Putin’in gerçekleştirmiş olduğu görüşmeden bir kesit gündem oldu. Putin, Malezya’da üç taht olduğundan söz ediyordu. Bir tahtın Çar diğerininse Çariçe için olduğunu dile getirmişti. Ancak ardından ise üçüncü tahtın kimin olduğunu Malezya Başbakanına sordu ve “İkinci eş için” yanıtını aldı. Putin’in “İşte bu, gerçek bir Müslümanın yanıtı” demesi ise kahkahalara neden oldu.

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