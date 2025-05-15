Vefat Eden (!) CHP Milletvekili Kendi Ölüm Haberini Okudu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir internet sitesi CHP Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ı öldürdü...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CHP'li Kılıç, X hesabından haberi esprili bir dille yalanladı.
CHP'li Ali Öztunç da paylaştı.
Vefat eden (!) Kılıç'a yorumlar gecikmedi:
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
peki propaganda bakanlığı olan dezenformasyonla mücadele merkezi niye bir açıklama yapmamış? bu bildiğin dezenformasyon