Vefat Eden (!) CHP Milletvekili Kendi Ölüm Haberini Okudu

Ege İlk Haber isimli İzmir merkezli yerel internet sitesi CHP’li Sevda Erdan Kılıç’ın hayatını kaybettiğini yazdı. “CHP Milletvekili Sevda Erdan Kılıç Vefat Etti” başlıklı haberde CHP Sözcüsü Deniz Yücel’in ölüm haberini duyurduğu iddia edildi. Yücel’in şöyle bir açıklama yaptığı ileri sürüldü:

“Sevda Erdan Kılıç sadece milletvekili değil aynı zamanda değerli insan ve yol arkadaşımızdı. Onu kaybı hepimiz için büyük boşluktur.”