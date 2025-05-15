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Vefat Eden (!) CHP Milletvekili Kendi Ölüm Haberini Okudu

Vefat Eden (!) CHP Milletvekili Kendi Ölüm Haberini Okudu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
15.05.2025 - 11:09

Yerel bir internet sitesi CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç’ın öldüğünü yazdı. Üstelik haberde CHP Sözcüsü’nün bu haberi duyurduğu yazıldı. Ancak Kılıç, kendi ölüm haberini okuduğunu X’te paylaştı. Kılıç’ın paylaşımına yorum yağdı.

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Bir internet sitesi CHP Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ı öldürdü...

Bir internet sitesi CHP Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ı öldürdü...

Ege İlk Haber isimli İzmir merkezli yerel internet sitesi CHP’li Sevda Erdan Kılıç’ın hayatını kaybettiğini yazdı. “CHP Milletvekili Sevda Erdan Kılıç Vefat Etti” başlıklı haberde CHP Sözcüsü Deniz Yücel’in ölüm haberini duyurduğu iddia edildi. Yücel’in şöyle bir açıklama yaptığı ileri sürüldü:

“Sevda Erdan Kılıç sadece milletvekili değil aynı zamanda değerli insan ve yol arkadaşımızdı. Onu kaybı hepimiz için büyük boşluktur.”

CHP'li Kılıç, X hesabından haberi esprili bir dille yalanladı.

CHP'li Kılıç, X hesabından haberi esprili bir dille yalanladı.
twitter.com

Kılıç, paylaşımında CHP Sözcüsü Deniz Yücel'i etiketleyerek 'Kendi ölüm haberimi okumak büyük bir ayrıcalıkmış meğer! Merak etmeyin görevimin başındayım ;)' dedi. 

CHP'li Yücel ise o paylaşıma 'Değerli yol arkadaşım @SEVDAERDAN Sanırım birileri kötü bir şaka yapmış. Allah size ömür versin. Daha birlikte yürüyecek çok yolumuz var. Milletimize ve ülkemize borcumuz var' yanıtını verdi.

CHP'li Ali Öztunç da paylaştı.

CHP'li Ali Öztunç da paylaştı.
twitter.com

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, 'İzmir Milletvekilimiz değerli yoldaşım @SEVDAERDAN ile ilgili bu haber doğru değil. Kendisi gayet sağlıklı ve hayatta. Az once de mecliste beraberdik. Bu yanlış haberi ciddiye almamanızı diliyorum' dedi.

Vefat eden (!) Kılıç'a yorumlar gecikmedi:

Vefat eden (!) Kılıç'a yorumlar gecikmedi:
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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ahmetpamukupaagl

peki propaganda bakanlığı olan dezenformasyonla mücadele merkezi niye bir açıklama yapmamış? bu bildiğin dezenformasyon