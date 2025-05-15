Bir Döneme Damga Vuran Harika Avcı’dan "Ölüm" Açıklaması: “Kısa Zamanda Duyarsınız”

Ünlü sanatçı 'Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim. Ölüm sebebim siroz. Daha öncede karaciğer kanseri teşhisi konulmuştu bana. Ancak köpeğim ben öldükten sonra yaşamaya devam ediyorsa ne olur ona sahip çık, ben herkesi affettim' dedi.