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Bir Döneme Damga Vuran Harika Avcı’dan "Ölüm" Açıklaması: “Kısa Zamanda Duyarsınız”

Bir Döneme Damga Vuran Harika Avcı’dan "Ölüm" Açıklaması: “Kısa Zamanda Duyarsınız”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.05.2025 - 11:05

Harika Avcı hem şarkıları hem de oynadığı filmlerle bir döneme damga vuran isimlerden biriydi. Son yıllarda yaşadığı maddi sıkıntılarla gündeme gelen Harika Avcı yaptığı açıklama ile herkesi şoke etti.

Onur Akay’a açıklamalarda bulunan Avcı, “Karaciğerim bitti. Tedaviyi de reddediyorum. Kısa zamanda ölümümü duyarsınız” dedi.

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80’li yılların en popüler isimlerinden olan Harika Avcı ile ilgili ortaya çıkan bir haber herkesi üzdü.

80’li yılların en popüler isimlerinden olan Harika Avcı ile ilgili ortaya çıkan bir haber herkesi üzdü.

Ağabeyinin ölümü sonrasında kötü günler geçiren Harika Avcı’nın kendini eve kapattığı ve kimse ile görüşmek istemediği ortaya çıkmıştı.

Öyle Avcı’nın uzun süre kirasını ödeyemediği ve kendisinden haber alamayınca ev sahibinin kapısını polislerle birlikte kırarak eve girdiği basına yansımıştı.

Harika Avcı’nın ciddi maddi sıkıntılar yaşadığı da ortaya çıkmıştı. Ayrıca Harika Avcı’nın 2015 yılında intihar girişiminde bulunduğu da iddia edilmişti.

Onur Akay’ın açıklamalarına göre Harika Avcı ölümü bekliyormuş.

Onur Akay’ın açıklamalarına göre Harika Avcı ölümü bekliyormuş.

Ünlü sanatçı 'Kısa süre sonra ölümüm duyulacak. Karaciğerim bitti. Doktora da gitmiyorum. Ben ölmeyi tercih ettim. Ölüm sebebim siroz. Daha öncede karaciğer kanseri teşhisi konulmuştu bana. Ancak köpeğim ben öldükten sonra yaşamaya devam ediyorsa ne olur ona sahip çık, ben herkesi affettim' dedi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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