Bir Döneme Damga Vuran Harika Avcı’dan "Ölüm" Açıklaması: “Kısa Zamanda Duyarsınız”
Harika Avcı hem şarkıları hem de oynadığı filmlerle bir döneme damga vuran isimlerden biriydi. Son yıllarda yaşadığı maddi sıkıntılarla gündeme gelen Harika Avcı yaptığı açıklama ile herkesi şoke etti.
Onur Akay’a açıklamalarda bulunan Avcı, “Karaciğerim bitti. Tedaviyi de reddediyorum. Kısa zamanda ölümümü duyarsınız” dedi.
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80’li yılların en popüler isimlerinden olan Harika Avcı ile ilgili ortaya çıkan bir haber herkesi üzdü.
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Onur Akay’ın açıklamalarına göre Harika Avcı ölümü bekliyormuş.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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