Üniversite Öğrencisi Esila Ayık Hakkında Tahliye Kararı
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik protestolarda tutuklanan üniversite öğrencisi Esila Ayık hakkında tahliye kararı verildi.
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Kronik kalp ve böbrek hastası olan üniversite öğrencisi Esila Ayık ile Arda Öğüşlü ve mehmet Efe Erdoğan, ilk duruşmada tahliye edildi.
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Esila Ayık'ın babası, tahliye kararı sonrası duygu dolu anlar yaşadı.
ESİLA AYIK NEDEN TUTUKLANMIŞTI?
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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