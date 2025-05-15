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Üniversite Öğrencisi Esila Ayık Hakkında Tahliye Kararı

Üniversite Öğrencisi Esila Ayık Hakkında Tahliye Kararı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.05.2025 - 12:59 Son Güncelleme: 15.05.2025 - 13:25

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına yönelik protestolarda tutuklanan üniversite öğrencisi Esila Ayık hakkında tahliye kararı verildi.

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Kronik kalp ve böbrek hastası olan üniversite öğrencisi Esila Ayık ile Arda Öğüşlü ve mehmet Efe Erdoğan, ilk duruşmada tahliye edildi.

Kronik kalp ve böbrek hastası olan üniversite öğrencisi Esila Ayık ile Arda Öğüşlü ve mehmet Efe Erdoğan, ilk duruşmada tahliye edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon sonrası gerçekleşen eylemlerde gözaltına alınıp tutuklanan kalp hastası üniversite öğrencisi Esila Ayık ile aynı eylemde tutuklanan Arda Öğüşlü ve Mehmet Efe Erdoğan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

3 öğrenci bugün hakim karşısına çıktı.

Kronik kalp ve böbrek hastası Ayık, Öğüşlü ve Erdoğan, ilk duruşmada tahliye edildi.

Hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istenen Ayık, bir aya aşkın süredir tutuklu bulunuyordu.

Esila Ayık'ın babası, tahliye kararı sonrası duygu dolu anlar yaşadı.

ESİLA AYIK NEDEN TUTUKLANMIŞTI?

ESİLA AYIK NEDEN TUTUKLANMIŞTI?

Üniversite öğrencisi Esila Ayık, Ekrem İmamoğlu’na destek eylemlerinde tutuklanan öğrencilere destek vermek için Kadıköy Dayanışma Sahnesi'nde düzenlenen etkinlikte 'Diktatör Erdoğan' dövizi taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklanmıştı. 

Kronik böbrek ve kalp rahatsızlığı olan Ayık hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8’er aya kadar hapis cezası talep edilmiş, Ayık bugün hakim karşısına çıkmıştı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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