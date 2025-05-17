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Esra Coşkun İsimli Bir Şahıs Cumhurbaşkanının Sarayda Yaşadığını Söyleyenlere Atatürk Üzerinden Yanıt Verdi

Esra Coşkun İsimli Bir Şahıs Cumhurbaşkanının Sarayda Yaşadığını Söyleyenlere Atatürk Üzerinden Yanıt Verdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
17.05.2025 - 18:00

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşık 10 sene önce yaptırdığı saray tartışmaları da beraberinde getirmişti. Kimileri sarayın itibar için önemli olduğunu savunurken pek çok kişi hem sarayın yapım maliyetini, hem de günlük giderlerini oldukça gereksiz buldu. 

Esra Coşkun isimli bir şahıs, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sarayda yaşıyor olmasına tepki gösterenlere Atatürk üzerinden yanıt verdi. Coşkun'un gündem olan sözleri tepki çekti.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Coşkun çektiği video ile "Sizin Ata’nız sarayda yaşayıp sarayda ölmedi mi?" dedi.

Coşkun çektiği video ile "Sizin Ata’nız sarayda yaşayıp sarayda ölmedi mi?" dedi.

Cumhurbaşkanının sarayda yaşamasına tepki gösterenlere ise 'çapulcu' dedi. 'İçinizdeki kansızlığı, vatan hainliğini dışa vuruyorsunuz.” diyen şahsın sözleri kısa sürede gündem oldu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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