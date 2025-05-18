Öğretmenden Tepki Çeken Video: "Şort Giymek Edepsizlik"
Sosyal medyada bir öğretmenin sınıfta küçük çocuklara yaptığı konuşma tepki çekti. Öğretmen, küçük çocukların şimdiden şort giymemesini söyledi ve şort giymenin edepsizlik olduğunu ifade etti.
Aynı öğretmenin daha önceki paylaşımlarında depremlerle ilgili, “Depremlerin en büyük sebebi fuhuş ve ahlaksızlık” ifadelerinin de yer aldığı ortaya çıktı.
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Son aylarda öğretmenlerin sosyal medyada paylaştığı videolar tepki çekmeye devam ediyor.
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“Şort giymek edepsizlik”
Öğretmenin tepki çeken videosu 👇
Aynı öğretmenin İstanbul'daki depremle ilgili yaptığı yorum 👇
Öğretmenin paylaşımına gelen tepkiler 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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