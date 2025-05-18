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Öğretmenden Tepki Çeken Video: "Şort Giymek Edepsizlik"

Öğretmenden Tepki Çeken Video: "Şort Giymek Edepsizlik"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.05.2025 - 11:36

Sosyal medyada bir öğretmenin sınıfta küçük çocuklara yaptığı konuşma tepki çekti. Öğretmen, küçük çocukların şimdiden şort giymemesini söyledi ve şort giymenin edepsizlik olduğunu ifade etti.

Aynı öğretmenin daha önceki paylaşımlarında depremlerle ilgili, “Depremlerin en büyük sebebi fuhuş ve ahlaksızlık” ifadelerinin de yer aldığı ortaya çıktı.

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Son aylarda öğretmenlerin sosyal medyada paylaştığı videolar tepki çekmeye devam ediyor.

Son aylarda öğretmenlerin sosyal medyada paylaştığı videolar tepki çekmeye devam ediyor.

Sınıfta öğrencilerinin beslenme çantalarını karşılaştıran, TikTok akımlarını çocuklarla videoya çeken öğretmenlerden sonra küçük çocuklara şort giyilmemesini söyleyen öğretmen de ortaya çıktı.

“Şort giymek edepsizlik”

“Şort giymek edepsizlik”

Sosyal medyada yer alan videoda bir öğretmenin, sınıftaki küçük çocuklara şort giymemelerini söylediği yer aldı. Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası MYK Üyesi Serkan Bebek, görüntülere sert tepki gösterdi. Bebek, “Okullar, öğretmenlerin kendi mezhep ve dini inanışlarını öğrencilere dayatıp, çocuklarla aileleri arasında çatışma yaratacak yerler değildir” dedi.

Aynı öğretmenin daha önceki videolarında depremleri “Depremlerin en büyük sebebi şehirde olan fuhuş ve ahlaksızlık...” İfadelerini kullandığı da ortaya çıktı.

Öğretmenin tepki çeken videosu 👇

Aynı öğretmenin İstanbul'daki depremle ilgili yaptığı yorum 👇

Öğretmenin paylaşımına gelen tepkiler 👇

Öğretmenin paylaşımına gelen tepkiler 👇
twitter.com

'Bu din muhabbetlerine ya da kılıf kıyafet konularına çocukları dahil etmeseniz mi? Çocuk adı üstünde, eğitim mi bu? 6-7 yaşında evlendirilebilir denildiği zaman edepsizlik olmuyordu değil mi? Şort giyerse edepsiz oldu yazık.'

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twitter.com

'Milli Eğitim Bakanının mülakatlarda torpil yok diyerek seçtiği öğretmenler.'

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twitter.com

'Okullar tarikatların oyuncağı haline gelirse olacağı budur.'

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twitter.com

'Edep çocuğun şortunda değil yetişkinin ağzında zihnindedir. Haddini bil...'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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