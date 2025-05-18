Öğretmenden Tepki Çeken Video: "Şort Giymek Edepsizlik"

Sosyal medyada bir öğretmenin sınıfta küçük çocuklara yaptığı konuşma tepki çekti. Öğretmen, küçük çocukların şimdiden şort giymemesini söyledi ve şort giymenin edepsizlik olduğunu ifade etti.

Aynı öğretmenin daha önceki paylaşımlarında depremlerle ilgili, “Depremlerin en büyük sebebi fuhuş ve ahlaksızlık” ifadelerinin de yer aldığı ortaya çıktı.