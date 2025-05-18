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AFAD Duyurdu: Çanakkale Açıklarında 4.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

AFAD Duyurdu: Çanakkale Açıklarında 4.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Çanakkale
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.05.2025 - 10:15

AFAD, Ege Denizi’nde Çanakkale’nin Ayvacık açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Ege Denizi’nde dün gece saatlerinde de 4.1 büyüklüğünde deprem olmuştu.

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Ege Denizi’nde yaşanan deprem hareketliliği devam ediyor.

Ege Denizi’nde yaşanan deprem hareketliliği devam ediyor.

AFAD’ın son paylaşımına göre, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında sabah saatlerinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, saat 09.56’da ve yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde yaşandı.

AFAD’a göre Ege Denizi’nde bu gece 4.1, 3.7 ve 3.8 büyüklüğünde depremler de meydana geldi.

AFAD’ın paylaşımı 👇

AFAD’ın paylaşımı 👇
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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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