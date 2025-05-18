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ABD New York'ta Korku Dolu Anlar: Meksika Donanması'na Ait Gemi Köprüye Çarptı

ABD New York'ta Korku Dolu Anlar: Meksika Donanması'na Ait Gemi Köprüye Çarptı

Amerika Birleşik Devletleri
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.05.2025 - 09:44

ABD New York’ta bulunan Brooklyn Köprüsü’nün altından geçmeye çalışan bir geminin direkleri köprüye çarparak kırıldı. Meksika Donanması’nda ait olduğu öğrenilen gemide 2 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi ise yaralandı. Olay anı turistler tarafından kameraya kaydedildi.

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Meksika Donanması’na ait bir eğitim gemisi Brooklyn Köprüsü’nün altından geçmeye çalıştı.

Meksika Donanması’na ait bir eğitim gemisi Brooklyn Köprüsü’nün altından geçmeye çalıştı.

Çoğu deniz harp okulu öğrencisi olan 277 kişinin bulunduğu yelkenli geminin direkleri köprüye çarpınca büyük korku yaşandı. Geminin 43 metre uzunluğundaki üç direği köprüye çarparak sırayla kırıldı. 

Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 20 kişi ise çevre hastanelerde tedaviye alındı.

Yaşanan kaza anı

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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