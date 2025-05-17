Google Yapay Zeka Teknolojisi İçin Nükleer Santral Kuruyor

Yapay zekâ modellerini eğitmek ve çalıştırmak, devasa veri merkezlerinde yüksek işlem gücü gerektiriyor ve bu da ciddi miktarda elektrik tüketimine yol açıyor. Son araştırmalar, büyük ölçekli AI sistemlerinin enerji kullanımının bazı ülkelerin yıllık tüketimiyle yarıştığını ortaya koyuyor.

Dev şirketler de buna çözüm arıyor. Google, yeni bir atılımla kendi çözümünü bulmuş görünüyor.

[Kaynak](https://tr.euronews.com/next/2025/05/17/google-yapay-zekasi-icin-uc-yeni-nukleer-santral-insa-edecek#:~:text=Google'%C4%B1n%20yapay%20zeka%20veri,etmek%20%C3%BCzere%20anla%C5%9Fma%20imzalad%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20duyurdu.)