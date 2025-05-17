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Google Yapay Zeka Teknolojisi İçin Nükleer Santral Kuruyor

Google Yapay Zeka Teknolojisi İçin Nükleer Santral Kuruyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.05.2025 - 00:37

Yapay zekâ modellerini eğitmek ve çalıştırmak, devasa veri merkezlerinde yüksek işlem gücü gerektiriyor ve bu da ciddi miktarda elektrik tüketimine yol açıyor. Son araştırmalar, büyük ölçekli AI sistemlerinin enerji kullanımının bazı ülkelerin yıllık tüketimiyle yarıştığını ortaya koyuyor.

Dev şirketler de buna çözüm arıyor. Google, yeni bir atılımla kendi çözümünü bulmuş görünüyor.

[Kaynak](https://tr.euronews.com/next/2025/05/17/google-yapay-zekasi-icin-uc-yeni-nukleer-santral-insa-edecek#:~:text=Google'%C4%B1n%20yapay%20zeka%20veri,etmek%20%C3%BCzere%20anla%C5%9Fma%20imzalad%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20duyurdu.)

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Yapay zekadaki yüksek enerji tüketimi Google'ı arayışa itti.

Yapay zekadaki yüksek enerji tüketimi Google'ı arayışa itti.

Google’ın yapay zekâ odaklı veri merkezlerinin artan elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla üç yeni nükleer tesis kurmayı hedeflediği ortaya çıktı. Nükleer enerji girişimi Elementl Power, şirketle “ileri nükleer enerji” üretimine yönelik üç ayrı proje sahası için mutabakata vardığını açıkladı.

Google, enerji alanına yatırım yapıyor.

Google, enerji alanına yatırım yapıyor.

Google’ın veri merkezleri enerji stratejisinden sorumlu başkanı Amanda Peterson Corio, “Elementl Power ile kurduğumuz ortaklık, hem yapay zekâya hem de Amerikan inovasyon hızına ayak uydurmamızı kolaylaştıracak” açıklamasını yaptı. Şirketin nükleer hamleleri bununla sınırlı değil. Google, geçen yıl nükleer tedarikçisi Kairos Power ile de el sıkışarak 2035’e dek toplam 500 megavat kapasiteli gelişmiş reaktörlerden oluşan bir nükleer enerji filosunu ABD’de devreye almayı planladığını duyurmuştu.

Enerjide yapay zekanın rolü giderek büyüyor.

Enerjide yapay zekanın rolü giderek büyüyor.

Yapay zekâ uygulamalarını çalıştıran veri merkezleri hızla artan elektrik tüketimiyle dikkat çekiyor. Tek bir AI görüntü üretimi, bir akıllı telefonu tam şarj etmeye yetecek kadar enerji harcıyor. MIT News verilerine göre, Kuzey Amerika’daki veri merkezlerinin enerji kullanımı 2022’de 2 688 MW iken 2023’te 5 341 MW’a çıkarak neredeyse iki katına ulaştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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