Google Yapay Zeka Teknolojisi İçin Nükleer Santral Kuruyor
Yapay zekâ modellerini eğitmek ve çalıştırmak, devasa veri merkezlerinde yüksek işlem gücü gerektiriyor ve bu da ciddi miktarda elektrik tüketimine yol açıyor. Son araştırmalar, büyük ölçekli AI sistemlerinin enerji kullanımının bazı ülkelerin yıllık tüketimiyle yarıştığını ortaya koyuyor.
Dev şirketler de buna çözüm arıyor. Google, yeni bir atılımla kendi çözümünü bulmuş görünüyor.
[Kaynak](https://tr.euronews.com/next/2025/05/17/google-yapay-zekasi-icin-uc-yeni-nukleer-santral-insa-edecek#:~:text=Google'%C4%B1n%20yapay%20zeka%20veri,etmek%20%C3%BCzere%20anla%C5%9Fma%20imzalad%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20duyurdu.)
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Yapay zekadaki yüksek enerji tüketimi Google'ı arayışa itti.
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Google, enerji alanına yatırım yapıyor.
Enerjide yapay zekanın rolü giderek büyüyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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