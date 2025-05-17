Ekrem İmamoğlu, Paylaşımıyla Bu Kez Ekonomi Yönetimini Hedef Aldı
Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden ekonomi yönetimine sert eleştiriler yöneltti. İmamoğlu, mevcut ekonomik politikaların halkı yoksullaştırdığını savunarak “Milletin sofrasından ekmeği siz eksilttiniz” dedi. Ardından, 19 Mart’ta alınan tartışmalı kararları hatırlatıp “Tarih sizi, 16 milyon seçmenin iradesine uyduruk suçlamalarla yapılan 19 Mart darbesinin finans ayağı olarak hatırlayacak” ifadelerini kullandı.
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Hesabına erişim engeli getirilen Ekrem İmamoğlu paylaşımlarına devam ediyor.
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İmamoğlu'nun açıklamalarının tamamı şu şekilde:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Tarih sizi “faize karşıymış gibi görünen en büyük faizciler” olarak yazacak. Bunun üstüne söz söylenmez, kalemine sağlık başkanım 👌
Hayatım boyunca su faturasını kaale almazdım, elektriği geçti. Sende sütten çıkmış ak kaşık değilsin!
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