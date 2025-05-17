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Ekrem İmamoğlu, Paylaşımıyla Bu Kez Ekonomi Yönetimini Hedef Aldı

Ekrem İmamoğlu, Paylaşımıyla Bu Kez Ekonomi Yönetimini Hedef Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.05.2025 - 22:15

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden ekonomi yönetimine sert eleştiriler yöneltti. İmamoğlu, mevcut ekonomik politikaların halkı yoksullaştırdığını savunarak “Milletin sofrasından ekmeği siz eksilttiniz” dedi. Ardından, 19 Mart’ta alınan tartışmalı kararları hatırlatıp “Tarih sizi, 16 milyon seçmenin iradesine uyduruk suçlamalarla yapılan 19 Mart darbesinin finans ayağı olarak hatırlayacak” ifadelerini kullandı.

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Hesabına erişim engeli getirilen Ekrem İmamoğlu paylaşımlarına devam ediyor.

Hesabına erişim engeli getirilen Ekrem İmamoğlu paylaşımlarına devam ediyor.

Silivri Cezaevi’nde iki aydır tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yeni bir açıklama yayımlayarak ekonomi yönetimini hedef aldı. İktidarın finans politikalarını eleştiren İmamoğlu, “Tarih sizi ‘faize karşıymış gibi görünen en büyük faizciler’ olarak yazacak” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun açıklamalarının tamamı şu şekilde:

İmamoğlu'nun açıklamalarının tamamı şu şekilde:

'Tarih sizi “faize karşıymış gibi görünen en büyük faizciler” olarak yazacak.

Yönettiğiniz bütçeden Nisan ayı itibarıyla faize aktardığınız kaynak, geçen seneye göre %99 artmış. Buna karşın gelir artışı %50’de kalmış.

İlk dört ayda, 2025 yılının bütçe açığı tahmininin yarısına ulaşmışsınız.

Geçinemez hale soktuğunuz çiftçiye gecikmeli bir biçimde ödediğiniz destek bu senenin toplamında 135 milyar TL olacak, ama kapılarına gidip el açtığınız tefecilere sadece ilk 4 ayda 725 milyar TL transfer yapmışsınız.

Faizcilere verdiğiniz bu para yetmezmiş gibi bir de kapı arkasında planladığınız 19 Mart darbesinden sonra, 55 milyar dolar rezerv yakıp, Merkez Bankası faizini %49’a taşıttınız.

Tefecileri ihya ederken, ülkenin üreticisini %70 faizli kredi borcuna mahkûm ettiniz. Türkiye’nin gece gündüz alın teriyle üreten, istihdam yaratan KOBİ’lerini, sanayicisini, esnafını, emekçisini bozuk para gibi harcadınız.

Tarih sizi “16 milyon seçmenin iradesine uyduruk suçlamalarla yapılan 19 Mart darbesinin finans ayağı” diye hatırlayacak.

Bu lekeden asla kurtulamayacaksınız. Bu da size dert olsun.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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ayzin

Tarih sizi “faize karşıymış gibi görünen en büyük faizciler” olarak yazacak. Bunun üstüne söz söylenmez, kalemine sağlık başkanım 👌

keremerdem344

Hayatım boyunca su faturasını kaale almazdım, elektriği geçti. Sende sütten çıkmış ak kaşık değilsin!

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