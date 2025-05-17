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Trump Yeni Kararını Açıkladı: Zelenski ve Putin ile Telefonda Görüşecek

Trump Yeni Kararını Açıkladı: Zelenski ve Putin ile Telefonda Görüşecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.05.2025 - 18:34

Perşembe günü İstanbul'da yapılması planlanan Putin, Zelenskiy ve Trump zirvesi iptal edildi. Liderler son anda yüz yüze görüşmekten vazgeçti. Bunun yerine taraflar arasında telefon diplomasisi gündeme geldi. Donald Trump sosyal medyadan liderlerle telefon görüşmesi yapacağını ilan etti.

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Beklenen İstanbul Zirvesi olmadı.

Beklenen İstanbul Zirvesi olmadı.

Perşembe günü İstanbul'da Putin ve Zelenski arasında bir zirve gündeme gelmişti. Donald Trump kendisinin de katılabileceğini duyurmuştu ancak liderlerin arka arkaya vazgeçtiği haberleri sonrasında bu zirve gerçekleşmedi.

Telefonla görüşecekler.

Telefonla görüşecekler.

Donald Trump bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Pazartesi günü Türkiye saati ile 17.00'de Putin'i arayacağını söyledi. 

Trump bunun ardından Zelenski ile birlikte NATO üyelerinin dahil olduğu bir dizi görüşme yapacağını duyurdu.

Trump, "Hiç yaşanmaması gereken bir savaş" dedi.

Trump, "Hiç yaşanmaması gereken bir savaş" dedi.

'Pazartesi günü saat 10:00’da (TSİ 17:00) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yapacağım. Görüşmenin konuları, her hafta ortalama 5000’den fazla Rus ve Ukraynalı askerin hayatına mal olan “kan gölü”nü durdurmak ve ticaret olacak. Ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşeceğim ve sonrasında, Başkan Zelenskiy ile birlikte, NATO üyesi çeşitli liderlerle görüşmeler yapacağız. Umarım verimli bir gün olur, bir ateşkes sağlanır ve aslında hiç yaşanmaması gereken bu çok şiddetli savaş sona erer.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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