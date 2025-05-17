Trump Yeni Kararını Açıkladı: Zelenski ve Putin ile Telefonda Görüşecek

'Pazartesi günü saat 10:00’da (TSİ 17:00) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yapacağım. Görüşmenin konuları, her hafta ortalama 5000’den fazla Rus ve Ukraynalı askerin hayatına mal olan “kan gölü”nü durdurmak ve ticaret olacak. Ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşeceğim ve sonrasında, Başkan Zelenskiy ile birlikte, NATO üyesi çeşitli liderlerle görüşmeler yapacağız. Umarım verimli bir gün olur, bir ateşkes sağlanır ve aslında hiç yaşanmaması gereken bu çok şiddetli savaş sona erer.'