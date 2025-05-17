Trump Yeni Kararını Açıkladı: Zelenski ve Putin ile Telefonda Görüşecek
Perşembe günü İstanbul'da yapılması planlanan Putin, Zelenskiy ve Trump zirvesi iptal edildi. Liderler son anda yüz yüze görüşmekten vazgeçti. Bunun yerine taraflar arasında telefon diplomasisi gündeme geldi. Donald Trump sosyal medyadan liderlerle telefon görüşmesi yapacağını ilan etti.
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Beklenen İstanbul Zirvesi olmadı.
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Telefonla görüşecekler.
Trump, "Hiç yaşanmaması gereken bir savaş" dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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