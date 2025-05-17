Arsenal'den Skandal Filistin Kararı: Personeli İşten Çıkardılar

İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırımın uluslararası kamuoyunda yansımaları devam ediyor. Dünyanın birçok yerinden kurumsal olarak olmasa da bireysel olarak birçok kişi Filistin'in maruz kaldığı haksızlıklara ses çıkarıyor. Futbol dünyası ise Bodo Glimt, Celtic gibi kulüpler haricinde kurumsal bir tepki gösterebilmiş değil. Ancak bazı taraftar grupları bu sessizliği yıkabildi.

Bu kez isyan eden ise Arsenal'in kulüp malzemecisi oldu. Ancak Arsenal'in takındığı tutum skandal boyuttaydı.