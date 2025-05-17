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Arsenal'den Skandal Filistin Kararı: Personeli İşten Çıkardılar

Arsenal'den Skandal Filistin Kararı: Personeli İşten Çıkardılar

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.05.2025 - 17:29

İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırımın uluslararası kamuoyunda yansımaları devam ediyor. Dünyanın birçok yerinden kurumsal olarak olmasa da bireysel olarak birçok kişi Filistin'in maruz kaldığı haksızlıklara ses çıkarıyor. Futbol dünyası ise Bodo Glimt, Celtic gibi kulüpler haricinde kurumsal bir tepki gösterebilmiş değil. Ancak bazı taraftar grupları bu sessizliği yıkabildi. 

Bu kez isyan eden ise Arsenal'in kulüp malzemecisi oldu. Ancak Arsenal'in takındığı tutum skandal boyuttaydı.

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Filistin'e futbol dünyasından destek gelmeye devam ediyor.

Filistin'e futbol dünyasından destek gelmeye devam ediyor.

Birçok kulüp sessiz kalsa da Celtic ve Bodo Glimt gibi takımlar kurumsal olarak tavır almayı başardı. Bunun haricinde bireysel futbolcular ve taraftar grupları da Filistin'in yanında olan eylemler ve paylaşımlar yapıyor. 

Bunlardan biri de Arsenal'in kulüp malzemecisi oldu. Mark Bonnick, Filistin'i destekleyen bir paylaşım yaptı.

Mark Bonnick, 2000 yılından beri kulüpte çalışıyordu.

Mark Bonnick, 2000 yılından beri kulüpte çalışıyordu.

2000 yılından bu yana çalışan Bonnick, sosyal medyada İsrail karşıtı bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımı sonrasında Arsenal, sözleşmesini 2024 Aralık ayında askıya aldı. 

Bonnick, 'Futbol, ​​Brexit, ırkçılık, adli suçlar ve siyaset dahil olmak üzere çeşitli konularda tweet attım. Bu ancak İsrail hakkında tweet attığımda bir sorun haline geldi.' diyerek durumu ortaya çıkardı.

Bonnick'in paylaşımlarında İsrail'e karşı söylemler vardı ve bunlar sadece savaşla ilgiliydi.

Bonnick'in paylaşımlarında İsrail'e karşı söylemler vardı ve bunlar sadece savaşla ilgiliydi.

Bonnick yaptığı paylaşımlarda 'Etnik temizlik' yapmakla suçladığı İsrail'e 'Neden diğer uluslardan daha fazla korunmalılar?' paylaşımı yaptı. Bonnick'in bir başka paylaşımında ise 'Hamas tüm rehineleri serbest bırakmayı teklif etti ancak İsrail kabul etmedi. Bu zulüm kompleksi' dedi.

Arsenal'in yaptığı açıklamalar ise tartışmalıydı.

Arsenal'in yaptığı açıklamalar ise tartışmalıydı.

Guardian'ın konuya dair ulaştığı Arsenal yetkilisi 'X hesabından yapılan herkese açık bir paylaşımdı bu' yorumunu yaptı. Aynı yetkili, 'Paylaşımlar kulübü rencide etti ve zor durumda bıraktı. Bu, istihdam sözleşmenizin şartlarını ve kulübün sosyal medya politikasını ihlal etti; bu politikada sosyal medyanın kulübü itibarsızlaştıracak şekilde kullanılmaması gerektiği açıkça belirtiliyor.' dedi. 

Bonnick'in kulübe açtığı dava sürüyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Gaipten Gelen

Arsenal'in kulüp malzemecisi işten çıkarılmış... Ne dertler var arkadaş... Bunun ne gibi bir haber değeri var acaba?

Diğdem Çakır

Filistin'i desteklediği için işten çıkarılmış. Bazı kesim için çok büyük bir haber değeri. Çünkü boykot listelerine Arsenal'ı da ekleyecekler

Sana ne

bizdede eline Filistin bayrağı al kahrolsun İsrail diye bağır bak başına neler gelir