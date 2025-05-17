Arsenal'den Skandal Filistin Kararı: Personeli İşten Çıkardılar
İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırımın uluslararası kamuoyunda yansımaları devam ediyor. Dünyanın birçok yerinden kurumsal olarak olmasa da bireysel olarak birçok kişi Filistin'in maruz kaldığı haksızlıklara ses çıkarıyor. Futbol dünyası ise Bodo Glimt, Celtic gibi kulüpler haricinde kurumsal bir tepki gösterebilmiş değil. Ancak bazı taraftar grupları bu sessizliği yıkabildi.
Bu kez isyan eden ise Arsenal'in kulüp malzemecisi oldu. Ancak Arsenal'in takındığı tutum skandal boyuttaydı.
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Filistin'e futbol dünyasından destek gelmeye devam ediyor.
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Mark Bonnick, 2000 yılından beri kulüpte çalışıyordu.
Bonnick'in paylaşımlarında İsrail'e karşı söylemler vardı ve bunlar sadece savaşla ilgiliydi.
Arsenal'in yaptığı açıklamalar ise tartışmalıydı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Arsenal'in kulüp malzemecisi işten çıkarılmış... Ne dertler var arkadaş... Bunun ne gibi bir haber değeri var acaba?
Filistin'i desteklediği için işten çıkarılmış. Bazı kesim için çok büyük bir haber değeri. Çünkü boykot listelerine Arsenal'ı da ekleyecekler
İlginç
bizdede eline Filistin bayrağı al kahrolsun İsrail diye bağır bak başına neler gelir