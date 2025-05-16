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Sivasspor'un Yıldız İsmi Rej Manaj Kadro Dışı Bırakıldı

Sivasspor'un Yıldız İsmi Rej Manaj Kadro Dışı Bırakıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.05.2025 - 23:56

Sivasspor'un golcü oyuncusu Rey Manaj, son haftalardaki performansı ve disiplin sorunları nedeniyle kulüp yönetimi tarafından kadro dışı bırakıldı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, özellikle Bodrum FK maçının ardından Manaj'ın sahadaki isteksizliğini eleştirmişti. Bu gelişmeler, Sivasspor'un ligde kalma mücadelesi verdiği kritik dönemde takım içindeki huzursuzluğu artırdı.

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Rej Manaj bir kez daha gündemde.

Rej Manaj bir kez daha gündemde.

Rej Manaj, Sivasspor-Galatasaray maçında Barış Alper Yılmaz'la yaşadığı pozisyonla Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Tehditler alan yıldız golcü o süreci atlatmıştı ancak bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi.

Kadro dışı bırakıldı.

Kadro dışı bırakıldı.

Ligde kalma yarışı veren Sivasspor'da takımın golcü oyuncusu Rey Manaj, yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakıldı.

Düşmemesi mucizelere kalan Sivasspor'da ki bu gelişme camiada ses getirdi.

Rıza Çalımbay eleştirmişti.

Rıza Çalımbay eleştirmişti.

Rıza Çalımbay, Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada 'Öyle yeterli bir kadromuz yok. Kim varsa oynatmaya çalışıyoruz. Maç kazanalım diye riske girdik, hücum oyuncusu kim varsa hepsini aldık ve oynattık. Rey Manaj'ın da biraz gayret etmesi gerekiyor, Sivas ona tapıyor ve 'iyi oyuncu' diyor. O zaman oynayacak. Bir tane pozisyonu yok, pozisyonu olmayan adamı niye tutayım oyunda. Kötü günündeydi ve oyundan çıkardık.' demişti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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