Sivasspor'un Yıldız İsmi Rej Manaj Kadro Dışı Bırakıldı
Sivasspor'un golcü oyuncusu Rey Manaj, son haftalardaki performansı ve disiplin sorunları nedeniyle kulüp yönetimi tarafından kadro dışı bırakıldı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, özellikle Bodrum FK maçının ardından Manaj'ın sahadaki isteksizliğini eleştirmişti. Bu gelişmeler, Sivasspor'un ligde kalma mücadelesi verdiği kritik dönemde takım içindeki huzursuzluğu artırdı.
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Rej Manaj bir kez daha gündemde.
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Kadro dışı bırakıldı.
Rıza Çalımbay eleştirmişti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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