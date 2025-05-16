Sivasspor'un Yıldız İsmi Rej Manaj Kadro Dışı Bırakıldı

Rıza Çalımbay, Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada 'Öyle yeterli bir kadromuz yok. Kim varsa oynatmaya çalışıyoruz. Maç kazanalım diye riske girdik, hücum oyuncusu kim varsa hepsini aldık ve oynattık. Rey Manaj'ın da biraz gayret etmesi gerekiyor, Sivas ona tapıyor ve 'iyi oyuncu' diyor. O zaman oynayacak. Bir tane pozisyonu yok, pozisyonu olmayan adamı niye tutayım oyunda. Kötü günündeydi ve oyundan çıkardık.' demişti.