Eski Fenerbahçeli Luis Nani, Komünist Parti'yi Desteklediğini Açıkladı

Bazı futbolcular, kariyerlerinin ardından aktif siyasete girmeseler de zamanla toplumsal konulara dair siyasi tavırlar sergilemeye başlıyor. Bu isimler, özellikle ülke gündemine dair fikirlerini kamuoyuyla paylaşarak etkili bir duruş sergiliyor. Eski Fenerbahçeli futbolcu Luis Nani de bu isimler arasında yer alıyor.