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Eski Fenerbahçeli Luis Nani, Komünist Parti'yi Desteklediğini Açıkladı

Eski Fenerbahçeli Luis Nani, Komünist Parti'yi Desteklediğini Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.05.2025 - 21:32

Bazı futbolcular, kariyerlerinin ardından aktif siyasete girmeseler de zamanla toplumsal konulara dair siyasi tavırlar sergilemeye başlıyor. Bu isimler, özellikle ülke gündemine dair fikirlerini kamuoyuyla paylaşarak etkili bir duruş sergiliyor. Eski Fenerbahçeli futbolcu Luis Nani de bu isimler arasında yer alıyor.

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Luis Nani kısa süre önce futbolu bıraktı.

Luis Nani kısa süre önce futbolu bıraktı.

Profesyonel kariyerine 2005 yılında Sporting CP'de başlayan Nani, daha sonra sırasıyla Manchester United, Fenerbahçe, Valencia, Lazio, Orlando City, Venezia, Melbourne Victory, Adana Demirspor ve Estrela Amadora'da forma giydi. Nani kariyerine Aralık ayında son verdi.

Siyasete atıldı.

Siyasete atıldı.

Luis Nani, 18 Mayıs'ta gerçekleşecek Portekiz'deki genel seçim öncesi tavrını açıkladı. Nani, sosyal medyadan Portekiz'deki Komünist Parti'yi desteklediğini açıkladı. Portekizli eski futbolcu, Portekiz Komünist Partisi liderliğindeki Demokratik Koalisyon'a destek paylaşımı yaptı.

Sosyal medyadan paylaştı.

Sosyal medyadan paylaştı.

Luis Nani'nin aktif futbol hayatından sonra siyasete katılacağı ilerleyen dönemde CDU içinde de görev alabileceği düşünülüyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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