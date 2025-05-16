Eski Fenerbahçeli Luis Nani, Komünist Parti'yi Desteklediğini Açıkladı
Bazı futbolcular, kariyerlerinin ardından aktif siyasete girmeseler de zamanla toplumsal konulara dair siyasi tavırlar sergilemeye başlıyor. Bu isimler, özellikle ülke gündemine dair fikirlerini kamuoyuyla paylaşarak etkili bir duruş sergiliyor. Eski Fenerbahçeli futbolcu Luis Nani de bu isimler arasında yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Luis Nani kısa süre önce futbolu bıraktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siyasete atıldı.
Sosyal medyadan paylaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın