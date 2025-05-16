NBA'deki Milli Yıldızımız Alperen Şengün İçin Takas İhtimali Konuşuluyor

Alperen Şengün, 2024-25 sezonunda 19.1 sayı, 10.3 ribaund ve 4.9 asist ortalamalarıyla oynayarak kariyerinde ilk kez All-Star seçilmiş ve Rockets'ın başarısında önemli bir rol oynamıştı. Ancak, Giannis gibi iki kez MVP ödülü kazanmış bir oyuncunun transferi için bu tür bir takasın gündeme gelmesi, takımın geleceği açısından büyük bir değişim anlamına gelebilir.