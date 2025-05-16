NBA'deki Milli Yıldızımız Alperen Şengün İçin Takas İhtimali Konuşuluyor
Houston Rockets'ın yıldız oyuncusu Alperen Şengün’ün takas edilebileceği yönündeki iddialar gündemde. Takımın, kadroda köklü bir değişim planladığı ve bu süreçte Alperen’in takas ihtimalinin değerlendirildiği belirtiliyor. Şengün, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla All-Star seçilmiş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Bu gelişme, hem takımın geleceği hem de Alperen’in kariyeri açısından önemli bir dönüm noktası olabilir.
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Alperen Şengün'le ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.
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Houston'ın hedefinde Giannis Antetokounmpo var.
Kariyer sezonu yaşamıştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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