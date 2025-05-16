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NBA'deki Milli Yıldızımız Alperen Şengün İçin Takas İhtimali Konuşuluyor

NBA'deki Milli Yıldızımız Alperen Şengün İçin Takas İhtimali Konuşuluyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.05.2025 - 19:14

Houston Rockets'ın yıldız oyuncusu Alperen Şengün’ün takas edilebileceği yönündeki iddialar gündemde. Takımın, kadroda köklü bir değişim planladığı ve bu süreçte Alperen’in takas ihtimalinin değerlendirildiği belirtiliyor. Şengün, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla All-Star seçilmiş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Bu gelişme, hem takımın geleceği hem de Alperen’in kariyeri açısından önemli bir dönüm noktası olabilir.

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Alperen Şengün'le ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.

Alperen Şengün'le ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.

Alperen Şengün’ün takas edilebileceği yönündeki haberler NBA çevrelerinde konuşulmaya başlandı. Houston Rockets’ın kadro planlamasında değişiklik yapmayı düşündüğü ve bu süreçte Alperen’in adı da olası senaryolarda geçtiği ifade ediliyor.

Houston'ın hedefinde Giannis Antetokounmpo var.

Houston'ın hedefinde Giannis Antetokounmpo var.

Basketball Talk'un haberine göre, Rockets, Milwaukee Bucks'ın süper yıldızı Giannis Antetokounmpo'yu kadrosuna katmak için Alperen Şengün'ü takas paketine dahil etmeye sıcak bakıyor. Bu potansiyel takas senaryosunda, Alperen'in yanı sıra Jabari Smith Jr. ve Jalen Green gibi genç yeteneklerin de pakete eklenebileceği belirtiliyor

Kariyer sezonu yaşamıştı.

Kariyer sezonu yaşamıştı.

Alperen Şengün, 2024-25 sezonunda 19.1 sayı, 10.3 ribaund ve 4.9 asist ortalamalarıyla oynayarak kariyerinde ilk kez All-Star seçilmiş ve Rockets'ın başarısında önemli bir rol oynamıştı. Ancak, Giannis gibi iki kez MVP ödülü kazanmış bir oyuncunun transferi için bu tür bir takasın gündeme gelmesi, takımın geleceği açısından büyük bir değişim anlamına gelebilir.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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