Fenerbahçe'de Mert Hakan Taburcu Olduktan Sonra İlk Açıklamasını Yaptı
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, geçirdiği nadir bir enfeksiyon nedeniyle 20 günü aşkın süredir tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Tedavisine önümüzdeki 15 gün boyunca Samandıra Tesisleri ve evinde, özel doktor kontrolünde devam edilecek. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yandaş, 'Bu zorluğun üstesinden gelerek, beni bugüne getiren mücadeleye inanmaya devam edeceğim. Sahalara döneceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum' ifadelerini kullandı. Fenerbahçe, oyuncunun 1 Temmuz'da başlayacak yeni sezon hazırlıklarına takımla birlikte katılmasını planlıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mert Hakan Yandaş nihayet taburcu oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mert Hakan Yandaş'tan açıklama geldi.
Mert Hakan Yandaş'ın paylaşımı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın