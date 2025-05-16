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Fenerbahçe'de Mert Hakan Taburcu Olduktan Sonra İlk Açıklamasını Yaptı

Fenerbahçe'de Mert Hakan Taburcu Olduktan Sonra İlk Açıklamasını Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.05.2025 - 18:06

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, geçirdiği nadir bir enfeksiyon nedeniyle 20 günü aşkın süredir tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Tedavisine önümüzdeki 15 gün boyunca Samandıra Tesisleri ve evinde, özel doktor kontrolünde devam edilecek. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yandaş, 'Bu zorluğun üstesinden gelerek, beni bugüne getiren mücadeleye inanmaya devam edeceğim. Sahalara döneceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum' ifadelerini kullandı. Fenerbahçe, oyuncunun 1 Temmuz'da başlayacak yeni sezon hazırlıklarına takımla birlikte katılmasını planlıyor.

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Mert Hakan Yandaş nihayet taburcu oldu.

Mert Hakan Yandaş nihayet taburcu oldu.

Nadir görülen bir enfeksiyon sebebiyle günlerdir hastanede olan Mert Hakan Yandaş sevenlerini üzmüştü. Bugün tecrübeli oyuncudan sevindiren bir haber geldi ve taburcu edildiği açıklandı.

Mert Hakan Yandaş'tan açıklama geldi.

Mert Hakan Yandaş'tan açıklama geldi.

Mert Hakan Yandaş, yaptığı paylaşımda sahalara döneceği günü sabırsızlıkla beklediğini yazdı. Yandaş paylaşımında şunları yazdı: 

'Yaşadığım sakatlık ve son süreçteki gelişmelere ilişkin duygu ve düşüncelerimi paylaşmak isterim. Öncelikle bana ulaşan, ulaşmaya çalışan ve tüm geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim. İyi dileklerinizi bu zor süreçte yürekten hissettiğimi belirtmek istiyorum. Tedavi sürecine tesislerimizde sağlık ekibimizin kontrolünde devam edilecek. Bu zorluğun üstesinden gelerek, beni bugüne getiren mücadeleye inanmaya devam edeceğim. Sahalara döneceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum. Güzel günlerde yeniden görüşmek üzere.'

Mert Hakan Yandaş'ın paylaşımı:

Mert Hakan Yandaş'ın paylaşımı:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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