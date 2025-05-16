Fenerbahçe'de Mert Hakan Taburcu Olduktan Sonra İlk Açıklamasını Yaptı

Mert Hakan Yandaş, yaptığı paylaşımda sahalara döneceği günü sabırsızlıkla beklediğini yazdı. Yandaş paylaşımında şunları yazdı:

'Yaşadığım sakatlık ve son süreçteki gelişmelere ilişkin duygu ve düşüncelerimi paylaşmak isterim. Öncelikle bana ulaşan, ulaşmaya çalışan ve tüm geçmiş olsun dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederim. İyi dileklerinizi bu zor süreçte yürekten hissettiğimi belirtmek istiyorum. Tedavi sürecine tesislerimizde sağlık ekibimizin kontrolünde devam edilecek. Bu zorluğun üstesinden gelerek, beni bugüne getiren mücadeleye inanmaya devam edeceğim. Sahalara döneceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum. Güzel günlerde yeniden görüşmek üzere.'