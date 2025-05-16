Yunus Akgün ile Tanışmayı Dileyen Öğrencisinin Hayalini Gerçekleştiren Öğretmen Unutulmaz Anlara Vesile Oldu

@ogr.melahatayaz adlı Instagram hesabından öğrencileriyle içerikler üreten ilkokul öğretmeni Melahat Ayaz, bir öğrencisinin ömrü boyunca unutamayacağı anlara vesile oldu. Öğrencisine dileğini sormuştu ve tatlı çocuk Yunus Akgün ile tanışmak istediğini dile getirmişti. Öğretmenimiz de gerekli bağlantıları kurarak, Hatay’dan Gaziantep’e öğrencileriyle yola çıktı. Ardından ise Yunus Akgün ile buluşturdu. Gelin o anlara bakalım!