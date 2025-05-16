Yunus Akgün ile Tanışmayı Dileyen Öğrencisinin Hayalini Gerçekleştiren Öğretmen Unutulmaz Anlara Vesile Oldu

@ogr.melahatayaz adlı Instagram hesabından öğrencileriyle içerikler üreten ilkokul öğretmeni Melahat Ayaz, bir öğrencisinin ömrü boyunca unutamayacağı anlara vesile oldu. Öğrencisine dileğini sormuştu ve tatlı çocuk Yunus Akgün ile tanışmak istediğini dile getirmişti. Öğretmenimiz de gerekli bağlantıları kurarak, Hatay’dan Gaziantep’e öğrencileriyle yola çıktı. Ardından ise Yunus Akgün ile buluşturdu. Gelin o anlara bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özellikle erkek öğrenciler futbolcuları bir idol olarak benimsiyor ve sevgi gösteriyor.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın