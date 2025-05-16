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Yunus Akgün ile Tanışmayı Dileyen Öğrencisinin Hayalini Gerçekleştiren Öğretmen Unutulmaz Anlara Vesile Oldu

Yunus Akgün ile Tanışmayı Dileyen Öğrencisinin Hayalini Gerçekleştiren Öğretmen Unutulmaz Anlara Vesile Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
16.05.2025 - 13:38

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@ogr.melahatayaz adlı Instagram hesabından öğrencileriyle içerikler üreten ilkokul öğretmeni Melahat Ayaz, bir öğrencisinin ömrü boyunca unutamayacağı anlara vesile oldu. Öğrencisine dileğini sormuştu ve tatlı çocuk Yunus Akgün ile tanışmak istediğini dile getirmişti. Öğretmenimiz de gerekli bağlantıları kurarak, Hatay’dan Gaziantep’e öğrencileriyle yola çıktı. Ardından ise Yunus Akgün ile buluşturdu. Gelin o anlara bakalım!

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Özellikle erkek öğrenciler futbolcuları bir idol olarak benimsiyor ve sevgi gösteriyor.

Özellikle erkek öğrenciler futbolcuları bir idol olarak benimsiyor ve sevgi gösteriyor.

Minik Galatasaray taraftarı da Yunus Akgün’e hayrandı. Öğretmenin ricasını geri çevirmeyen Yunus Akgün minik hayranıyla buluşunca gülümseten anlar yaşandı!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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