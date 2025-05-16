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Rus Kadınları ile Türk Kadınlarının İlişkiye Bakış Açıları Sorular ile Kıyaslandı: “Hediye, Altın, Para…”

Rus Kadınları ile Türk Kadınlarının İlişkiye Bakış Açıları Sorular ile Kıyaslandı: “Hediye, Altın, Para…”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
16.05.2025 - 11:20

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@poly_ccn adlı TikTok hesabından içerikler üreten Polina adlı Rus kadın, Türk arkadaşı ile ilişkiye bakış açılarını kıyasladıkları bir paylaşım yaptı. Damadın ailesinin altın takmaması, senede bir çiçek alınması, erkeğin hesap ödemesi, kıyafete karışılması gibi çeşitli sorular üzerinden yanıt vermişlerdi. İkilinin cevapları kimi soruda farklıyken kimi soruda da aynı oldu. Gelin bakalım kim ne demiş?

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Yaşam tarzı ve yetişilen kültürün ilişkilere de yansıdığı bir gerçek.

Yaşam tarzı ve yetişilen kültürün ilişkilere de yansıdığı bir gerçek.

Aynı kültüre sahip olduklarımızla dahi hemfikir olmayacağımız konular muhakkak vardır. Söz konusu ilişkiler olunca ise herkes kendine göre bir dinamiğe sahip. Peki ya sorular üzerinden ilerleyecek olursak siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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