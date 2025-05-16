Türkiye’nin En Gariban Şehirleri Sıralandı: Yozgat İlk Sırada Yer Alınca Şehirliler Kabul Etmedi

@kakofonicast adlı Instagram hesaplarından içerikler üreten iki arkadaş, liste paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. İkili şimdiyse yapılan bir araştırmayı kaynak alarak Türkiye’nin en gariban beş şehrini sıraladı. Listenin birincisi Yozgat olurken beşincisi ise Bitlis oldu. Diğer şehirler hangileriymiş gelin birlikte bakalım!