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Türkiye’nin En Gariban Şehirleri Sıralandı: Yozgat İlk Sırada Yer Alınca Şehirliler Kabul Etmedi

Türkiye’nin En Gariban Şehirleri Sıralandı: Yozgat İlk Sırada Yer Alınca Şehirliler Kabul Etmedi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
16.05.2025 - 10:14

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@kakofonicast adlı Instagram hesaplarından içerikler üreten iki arkadaş, liste paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. İkili şimdiyse yapılan bir araştırmayı kaynak alarak Türkiye’nin en gariban beş şehrini sıraladı. Listenin birincisi Yozgat olurken beşincisi ise Bitlis oldu. Diğer şehirler hangileriymiş gelin birlikte bakalım!

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Liste karşısında özellikle Yozgatlılar sonrasında da Kastamonulular yorumlarda buluştu.

Liste karşısında özellikle Yozgatlılar sonrasında da Kastamonulular yorumlarda buluştu.

Şehirlerinin listede yer almasına anlam veremediklerini dile getirdiler. Kimse memleketine toz kondurmak istemedi. Ancak liste de ortadaydı. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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