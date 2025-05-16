Bir Gurbetçiye “50 Bin TL ile Türkiye’de Yaşar mısın?” Sorusu Soruldu: Cevabı Çok Netti

Almanya’dan Erhan adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir gurbetçi, Almanya’daki Türklere “Aylık 50 bin TL maaş ile Türkiye’de yaşar mıydın?” sorusunu yöneltti. Bir gurbetçi yanıtıyla dikkat çekti. Çünkü Türkiye’ye geldiklerinde esnaf tarafından dolandırıldıklarını dile getirerek dert yanmıştı. “İnsanlar değişmediği sürece orada yaşamam” sözlerini söyledi. Gelin detaylara geçelim.
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Genellemek doğru olmak ancak gurbetçi sözlerinde haklıydı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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