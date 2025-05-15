Kuşadası’nda Çarşıya İnerek İnsanlarla İç İçe Gezen Yaban Domuzları Cep Telefonlarıyla Kaydedildi

Havaların ısınmasıyla birlikle yaban domuzları da sık görülür oldu. Özellikle yazlık beldelerde artan imar sebebiyle yaban domuzları yemek aramak için merkeze iniyor. Kimi bölgelerde çöplerin kenarına bırakılan yemekler sebebiyle de merkezde yaban domuzu sürüleriyle sık karşılaşılıyor. Şimdiyse Kuşadası’nda çarşıya inen yaban domuzu sürüsü vatandaşlar tarafından kayda alındı.
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İşte o anlar 👇
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Yaban domuzu sürülerinin insanlarla iç içe gezdiği görüldü.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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