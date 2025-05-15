onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Kuşadası’nda Çarşıya İnerek İnsanlarla İç İçe Gezen Yaban Domuzları Cep Telefonlarıyla Kaydedildi

Kuşadası’nda Çarşıya İnerek İnsanlarla İç İçe Gezen Yaban Domuzları Cep Telefonlarıyla Kaydedildi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.05.2025 - 14:06

İçerik Devam Ediyor

Havaların ısınmasıyla birlikle yaban domuzları da sık görülür oldu. Özellikle yazlık beldelerde artan imar sebebiyle yaban domuzları yemek aramak için merkeze iniyor. Kimi bölgelerde çöplerin kenarına bırakılan yemekler sebebiyle de merkezde yaban domuzu sürüleriyle sık karşılaşılıyor. Şimdiyse Kuşadası’nda çarşıya inen yaban domuzu sürüsü vatandaşlar tarafından kayda alındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar 👇

Yaban domuzu sürülerinin insanlarla iç içe gezdiği görüldü.

Yaban domuzu sürülerinin insanlarla iç içe gezdiği görüldü.

Yerliler onları görmeye alışkın olmaları sebebiyle korku yaşamasalar da bu durum ilgili bölgeleri tatil için tercih edenlerde paniğe neden olabiliyor. 

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın