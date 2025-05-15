Bir Kadın, Kayınvalidesinin 50 Yıllık Gelinlik Giyme Hayalini Gerçekleştirdi

@koylukizisemra adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir kadın, kayınvalidesinin gelinlik giyme hayalini gerçekleştirdiği anları paylaştı. Kayınvalidesi 17 yaşında evlenmiş ve gelinlik giyememişti. Bu sebeple gelinlik giymek onun için bir hayal olmuştu. Gelini de bu hayalini gerçekleştirdi ve kayınvalidesine unutamayacağı bir sürpriz yaşatmış oldu. Gelin o anlara geçelim!
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Paylaşım sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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