Bir Kadın, Kayınvalidesinin 50 Yıllık Gelinlik Giyme Hayalini Gerçekleştirdi

@koylukizisemra adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir kadın, kayınvalidesinin gelinlik giyme hayalini gerçekleştirdiği anları paylaştı. Kayınvalidesi 17 yaşında evlenmiş ve gelinlik giyememişti. Bu sebeple gelinlik giymek onun için bir hayal olmuştu. Gelini de bu hayalini gerçekleştirdi ve kayınvalidesine unutamayacağı bir sürpriz yaşatmış oldu. Gelin o anlara geçelim!