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Bir Kadın, Kayınvalidesinin 50 Yıllık Gelinlik Giyme Hayalini Gerçekleştirdi

Bir Kadın, Kayınvalidesinin 50 Yıllık Gelinlik Giyme Hayalini Gerçekleştirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.05.2025 - 12:21

İçerik Devam Ediyor

@koylukizisemra adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir kadın, kayınvalidesinin gelinlik giyme hayalini gerçekleştirdiği anları paylaştı. Kayınvalidesi 17 yaşında evlenmiş ve gelinlik giyememişti. Bu sebeple gelinlik giymek onun için bir hayal olmuştu. Gelini de bu hayalini gerçekleştirdi ve kayınvalidesine unutamayacağı bir sürpriz yaşatmış oldu. Gelin o anlara geçelim!

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İşte o anlar 👇

Paylaşım sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.

Paylaşım sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.

İçerik üreticisi o anları, “Gelinden, kaynanasına 50 yıllık bir hayal sürprizi” notuyla paylaştı. Güzel yorumlar da beraberinde geldi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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