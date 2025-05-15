Küçük Kız, Piyanistin “Aşkın Olayım” Çalmasını İstedi: Fenerbahçeli Adam 100. Yıl Marşı’yla Cevap Verdi

@erencangulel adlı Instagram hesabından içerikler üreten piyanist, bir restoranda çaldığı esnada yanına küçük bir kız gelerek “Aşkın Olayım” parçasını çalıp çalamayacağını sordu. Ancak piyanist Fenerbahçeliydi ve sanıyoruz ki “Aşkın Olayım” çalmaya eli varmadı. Tatlı kıza “Tabii ki çalarım” dedi ve başladı 100. Yıl Marşı’nı çalmaya… Tatlı kızın hevesi kursağında kalırken o anlardaki bakışları tebessüm ettirdi. Gelin bir de birlikte izleyelim!