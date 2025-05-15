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Küçük Kız, Piyanistin “Aşkın Olayım” Çalmasını İstedi: Fenerbahçeli Adam 100. Yıl Marşı’yla Cevap Verdi

Küçük Kız, Piyanistin “Aşkın Olayım” Çalmasını İstedi: Fenerbahçeli Adam 100. Yıl Marşı’yla Cevap Verdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.05.2025 - 10:14

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@erencangulel adlı Instagram hesabından içerikler üreten piyanist, bir restoranda çaldığı esnada yanına küçük bir kız gelerek “Aşkın Olayım” parçasını çalıp çalamayacağını sordu. Ancak piyanist Fenerbahçeliydi ve sanıyoruz ki “Aşkın Olayım” çalmaya eli varmadı. Tatlı kıza “Tabii ki çalarım” dedi ve başladı 100. Yıl Marşı’nı çalmaya… Tatlı kızın hevesi kursağında kalırken o anlardaki bakışları tebessüm ettirdi. Gelin bir de birlikte izleyelim!

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İşte o anlar 👇

“Aşkın Olayım” parçası artık Galatasaray ile özdeşleşti biliyorsunuz ki.

“Aşkın Olayım” parçası artık Galatasaray ile özdeşleşti biliyorsunuz ki.

Tatlı kız belki de sadece şarkıyı sevdiği için istemişti ancak Fenerbahçelilerin marşıyla karşı karşıya kaldı. Piyanistin videosu sosyal medyada viral olurken kimileri güldü, kimileri ise hareketini hoş karşılamadı. 

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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