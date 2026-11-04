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250 Yıllık ABD Tarihinde Bir İlk: Deb Haaland, New Mexico Valisi Seçilen İlk 'Yerli Amerikalı' Kadın Oldu

250 Yıllık ABD Tarihinde Bir İlk: Deb Haaland, New Mexico Valisi Seçilen İlk 'Yerli Amerikalı' Kadın Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.11.2026 - 12:01
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ABD'de 3 Kasım'da yapılan ara seçimlerde New Mexico valiliğini kazanan Demokrat Parti adayı Deb Haaland (65), ülkenin 250 yıllık tarihinde bir eyaletin başına seçilen ilk Yerli Amerikalı kadın oldu. Associated Press, Cumhuriyetçi rakibi Gregg Hull karşısındaki zaferi sandıkların kapanmasından yaklaşık iki saat sonra ilan etti. Kesin olmayan sonuçlara göre Haaland oyların yaklaşık yüzde 57'sini aldı.

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Laguna Pueblo topluluğunun üyesi Haaland, 2018'de Kongre'ye giren ilk iki Yerli Amerikalı kadından biri olmuştu.

Laguna Pueblo topluluğunun üyesi Haaland, 2018'de Kongre'ye giren ilk iki Yerli Amerikalı kadından biri olmuştu.

Haaland'ın siyasi yükselişi 2018'de başladı. O yıl Kongre'ye seçilen iki Yerli Amerikalı kadından biri olarak Washington'a giden Haaland, bugün eyalet yönetiminin başına geçerek bu çizgiyi bir adım daha ileri taşıdı. New Mexico nüfusunun yaklaşık yüzde 12'sinin Yerli Amerikalı olduğu düşünülürse sonuç, eyalet için de ayrı bir anlam taşıyor.

AP'ye konuşan Haaland, kimliğinin taşıdığı ağırlığı şu sözlerle anlatmıştı: 'Birinin ilk olması gerekiyor.' Aynı röportajda 'son' olmak istemediğini de belirten Haaland, temsilin Yerli seçmenler için önemli olduğunun altını çizdi.

Tarihi tabloyu netleştirmek gerekirse, ABD'de daha önce yalnızca Oklahoma bir kabile vatandaşını vali seçti. Demokrat Johnston Murray 1950'lerde, Cumhuriyetçi Kevin Stitt ise şu anda bu görevi yürütüyor. Haaland ise bu listeye ilk kadın olarak giriyor.

Biden'ın İçişleri Bakanı olarak federal kabineye giren ilk Yerli Amerikalı olan Haaland, şimdi de eyaletin başına geçiyor.

Biden'ın İçişleri Bakanı olarak federal kabineye giren ilk Yerli Amerikalı olan Haaland, şimdi de eyaletin başına geçiyor.

Haaland, 2021'de Joe Biden tarafından İçişleri Bakanlığına atanmış ve federal kabinede görev alan ilk Yerli Amerikalı olmuştu. Bu kez karşısında, Rio Rancho'nun eski belediye başkanı Cumhuriyetçi Gregg Hull vardı. Görev süresi dolduğu için aday olamayan Michelle Lujan Grisham'ın yerine geçecek olan Haaland, eyalet tarihinde rekor sayılan 20,5 milyon dolar bağış toplamıştı.

Seçim gecesi Laguna Pueblo arazisindeki Route 66 Casino Hotel'de konuşan Haaland, 'Bu gece yalnızca tarihle ilgili değil, geleceğimizle ilgili' dedi. Hull ise önce 'Her oy sayılana kadar hiçbir şeyi kabul etmiyoruz' diyerek yenilgiyi kabul etmedi, saat 22.00'den sonra Haaland'ı arayıp tebrik etti. Zafer, New Mexico'da 40 yılı aşkın süredir Demokrat ve Cumhuriyetçi valilerin sırayla gelmesi eğilimini de bozdu. Görevdeki bir Demokratın ardından yine bir Demokratın seçilmesi, son olarak 1982'de Toney Anaya ile yaşanmıştı.

Haaland'ın vaatleri arasında evrensel sağlık sigortası planı, okullara eyalet genelinde okuma koçları yerleştirilmesi ve Lujan Grisham'ın evrensel çocuk bakımı girişiminin sürdürülmesi yer alıyor. Haaland, Trump yönetiminin politikalarına karşı New Mexico sakinlerini koruyacağını da belirtti. Hull ile televizyonda tartışmaya girmemesi ise kampanya boyunca eleştiri konusu olmuştu. Yemin töreninin Yılbaşı günü yapılması, yeni yönetimin ise Ocak'taki 60 günlük yasama oturumundan önce kabinesini ve bütçe önerisini hazırlaması bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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