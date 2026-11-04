250 Yıllık ABD Tarihinde Bir İlk: Deb Haaland, New Mexico Valisi Seçilen İlk 'Yerli Amerikalı' Kadın Oldu
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ABD'de 3 Kasım'da yapılan ara seçimlerde New Mexico valiliğini kazanan Demokrat Parti adayı Deb Haaland (65), ülkenin 250 yıllık tarihinde bir eyaletin başına seçilen ilk Yerli Amerikalı kadın oldu. Associated Press, Cumhuriyetçi rakibi Gregg Hull karşısındaki zaferi sandıkların kapanmasından yaklaşık iki saat sonra ilan etti. Kesin olmayan sonuçlara göre Haaland oyların yaklaşık yüzde 57'sini aldı.
Laguna Pueblo topluluğunun üyesi Haaland, 2018'de Kongre'ye giren ilk iki Yerli Amerikalı kadından biri olmuştu.
Biden'ın İçişleri Bakanı olarak federal kabineye giren ilk Yerli Amerikalı olan Haaland, şimdi de eyaletin başına geçiyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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