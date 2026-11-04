250 Yıllık ABD Tarihinde Bir İlk: Deb Haaland, New Mexico Valisi Seçilen İlk 'Yerli Amerikalı' Kadın Oldu

Haaland'ın siyasi yükselişi 2018'de başladı. O yıl Kongre'ye seçilen iki Yerli Amerikalı kadından biri olarak Washington'a giden Haaland, bugün eyalet yönetiminin başına geçerek bu çizgiyi bir adım daha ileri taşıdı. New Mexico nüfusunun yaklaşık yüzde 12'sinin Yerli Amerikalı olduğu düşünülürse sonuç, eyalet için de ayrı bir anlam taşıyor.

AP'ye konuşan Haaland, kimliğinin taşıdığı ağırlığı şu sözlerle anlatmıştı: 'Birinin ilk olması gerekiyor.' Aynı röportajda 'son' olmak istemediğini de belirten Haaland, temsilin Yerli seçmenler için önemli olduğunun altını çizdi.

Tarihi tabloyu netleştirmek gerekirse, ABD'de daha önce yalnızca Oklahoma bir kabile vatandaşını vali seçti. Demokrat Johnston Murray 1950'lerde, Cumhuriyetçi Kevin Stitt ise şu anda bu görevi yürütüyor. Haaland ise bu listeye ilk kadın olarak giriyor.