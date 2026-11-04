Kazaklarınız Tüy Tüy Olmasın: Makineye Atmadan Önce Bu 1 Adımı Atlamayın

Paul Gray'in önerisi çok basit: Kıyafetleri makineye atmadan önce ters yüz edin. Böylece makinede sürtünmeye maruz kalan taraf, dış yüzey değil kıyafetin iç kısmı oluyor.

Uzmana göre bu adım yalnızca tüylenmeyi önlemiyor; rengin korunmasına ve kıyafetin daha iyi temizlenmesine de yardımcı oluyor. Gray bunu şöyle açıklıyor: 'Kıyafeti ters çevirmek, yıkama suyunun ve deterjanın kirin en çok biriktiği bölgelere doğrudan temas etmesini sağlıyor.'