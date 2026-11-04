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Kazaklarınız Tüy Tüy Olmasın: Makineye Atmadan Önce Bu 1 Adımı Atlamayın

Kazaklarınız Tüy Tüy Olmasın: Makineye Atmadan Önce Bu 1 Adımı Atlamayın

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
04.11.2026 - 11:43
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Havalar soğuyunca dolabın arkasından çıkan kazakların çoğu, geçen kıştan kalma küçük tüy toplarıyla kaplı oluyor.

Bu tüy topları en yeni kıyafeti bile eski ve yıpranmış gösterebiliyor. İngiliz moda perakendecisi Chums'tan kıyafet uzmanı Paul Gray'e göre bunu önlemenin yolu, yıkama rutinine eklenecek tek bir basit adımdan geçiyor.

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Tüy toplarının asıl sebebi sürtünme

Tüy toplarının asıl sebebi sürtünme

Kumaş yüzeyinde beliren o küçük toplar, kumaşı oluşturan liflerin gevşeyip birbirine dolanmasıyla oluşuyor. İngilizcede 'pilling' olarak bilinen bu durumun bir numaralı sebebi ise sürtünme.

Sürtünme yalnızca kıyafet giyilirken, örneğin otururken ya da yürürken yaşanmıyor. Çamaşır makinesinde dönen kumaşlar da birbirine sürtünüyor ve her yıkamada yüzeydeki lifler biraz daha yıpranıyor.

Çözüm: Makineye atmadan önce ters çevirin

Çözüm: Makineye atmadan önce ters çevirin

Paul Gray'in önerisi çok basit: Kıyafetleri makineye atmadan önce ters yüz edin. Böylece makinede sürtünmeye maruz kalan taraf, dış yüzey değil kıyafetin iç kısmı oluyor.

Uzmana göre bu adım yalnızca tüylenmeyi önlemiyor; rengin korunmasına ve kıyafetin daha iyi temizlenmesine de yardımcı oluyor. Gray bunu şöyle açıklıyor: 'Kıyafeti ters çevirmek, yıkama suyunun ve deterjanın kirin en çok biriktiği bölgelere doğrudan temas etmesini sağlıyor.'

Koyu renkli kotların solmasını da geciktiriyor

Koyu renkli kotların solmasını da geciktiriyor

Ters çevirerek yıkama, özellikle koyu renkli kot pantolonlarda fark yaratıyor. Gray'e göre tekrar eden sürtünme kumaşın yüzeyindeki lifleri bozuyor ve kot zamanla yıpranmış görünüyor.

Uzman, bunun ışığın kumaş yüzeyinden yansıma şeklini de değiştirdiğini söylüyor. Bu yüzden kot, boyası tamamen akmamış olsa bile daha soluk ve mat görünebiliyor.

Hangi kıyafetler ters çevrilerek yıkanmalı?

Hangi kıyafetler ters çevrilerek yıkanmalı?

Uzmana göre şu kıyafetleri ters çevirerek yıkamak özellikle işe yarıyor:

  • Tüylenmeye yatkın kıyafetler: Yüzeydeki sürtünmeyi azaltıyor.

  • Siyah ve koyu renkli kıyafetler: Solmayı sınırlıyor.

  • Kot ve denim: Tekrarlanan yıkamalarda dış yüzeyin doğrudan sürtünmesini azaltıyor.

  • Spor kıyafetleri: Deterjanın ter ve vücut yağlarının biriktiği bölgelere doğrudan ulaşmasını sağlıyor.

  • Hassas ya da süslemeli kıyafetler: Dış yüzeyi korumaya yardımcı oluyor.

Not: Çok hassas kıyafetler için ters çevirmek tek başına yetmeyebilir; bunları file çamaşır torbasında ya da daha nazik bir programda yıkamak gerekebiliyor.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
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