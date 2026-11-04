Kazaklarınız Tüy Tüy Olmasın: Makineye Atmadan Önce Bu 1 Adımı Atlamayın
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Havalar soğuyunca dolabın arkasından çıkan kazakların çoğu, geçen kıştan kalma küçük tüy toplarıyla kaplı oluyor.
Bu tüy topları en yeni kıyafeti bile eski ve yıpranmış gösterebiliyor. İngiliz moda perakendecisi Chums'tan kıyafet uzmanı Paul Gray'e göre bunu önlemenin yolu, yıkama rutinine eklenecek tek bir basit adımdan geçiyor.
Tüy toplarının asıl sebebi sürtünme
Çözüm: Makineye atmadan önce ters çevirin
Koyu renkli kotların solmasını da geciktiriyor
Hangi kıyafetler ters çevrilerek yıkanmalı?
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