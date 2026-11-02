Kışlıkları Çıkaranlar Hemen Kontrol Etsin: Dolaptaki En Pahalı Kazaklar Çöp Oluyor
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Kışlık kazakta beliren küçük delikler çoğu zaman dolaptaki güvelerin işi. Kumaşa zarar veren ise uçuşan yetişkin güve yerine, yün liflerle beslenen larvaları. Bu larvalar rahatsız edilince saklandığı için zarar çoğu zaman iş işten geçtikten sonra fark ediliyor.
Nereye bakmanız ve ne yapmanız gerektiği haberimizde.
Kumaşı kemiren, güvenin parlak beyaz renkli larvası oluyor.
Hasar çoğunlukla yaka altında, manşetlerde ve mobilyaların altında saklı kalıyor.
Yemek ve ter lekesi olan kıyafetler güve larvalarını daha çok çekiyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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