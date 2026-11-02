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Kışlıkları Çıkaranlar Hemen Kontrol Etsin: Dolaptaki En Pahalı Kazaklar Çöp Oluyor

Kışlıkları Çıkaranlar Hemen Kontrol Etsin: Dolaptaki En Pahalı Kazaklar Çöp Oluyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.11.2026 - 11:02
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Kışlık kazakta beliren küçük delikler çoğu zaman dolaptaki güvelerin işi. Kumaşa zarar veren ise uçuşan yetişkin güve yerine, yün liflerle beslenen larvaları. Bu larvalar rahatsız edilince saklandığı için zarar çoğu zaman iş işten geçtikten sonra fark ediliyor.

Nereye bakmanız ve ne yapmanız gerektiği haberimizde.

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Kumaşı kemiren, güvenin parlak beyaz renkli larvası oluyor.

Kumaşı kemiren, güvenin parlak beyaz renkli larvası oluyor.

Dişi güve 2-3 hafta içinde ortalama 40-50 yumurta bırakıyor ve yumurtalar yapışkan bir salgıyla kumaş ipliklerine tutunuyor. Larvalar yün giysiler, halılar, döşemeli mobilyalar ve kürklerle besleniyor. Sentetik ya da pamuklu karışımlara ise ancak içinde yün varsa dokunuyorlar. Başı koyu renkli olan bu larvalar ışıktan hoşlanmıyor.

Hasar çoğunlukla yaka altında, manşetlerde ve mobilyaların altında saklı kalıyor.

Hasar çoğunlukla yaka altında, manşetlerde ve mobilyaların altında saklı kalıyor.

Kontrol ederken giysinin görünmeyen yerlerine bakmak gerekiyor. Lif ve dışkı karışmış ipeksi tüpler ya da yamalar, kumaş yüzeyinde kemirilmiş izler ve delikler istilanın işareti. Yünlüleri ara sıra güneşe asıp özellikle dikiş yerleri, katlar ve cep içleri boyunca fırçalamak yumurtaları yok ediyor, larvaları açığa çıkarıyor. Halıda ise ağır mobilyaların altı ve halı kenarları kontrol edilmeli.

Yemek ve ter lekesi olan kıyafetler güve larvalarını daha çok çekiyor.

Yemek ve ter lekesi olan kıyafetler güve larvalarını daha çok çekiyor.

Bu yüzden kışlıklar temiz ve güvesiz olarak, hava geçirmeyen bir kapta saklanmalı. Yıkanabilen giysileri en az 49 derecelik suda 20-30 dakika yıkamak güvenin tüm evrelerini öldürüyor; sıcak suda yıkanamayan yünlüler için kuru temizleme tek seçenek olabiliyor. Dolapta istila varsa içindeki her şey çıkarılıp temizlenmeli, dolabın içi ve çatlakları iyice süpürülüp yıkanmalı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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