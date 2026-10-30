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Yün Kazakları Aslında Hep Yanlış Kurutuyormuşuz!

Yün Kazakları Aslında Hep Yanlış Kurutuyormuşuz!

Defne İpekzade
Defne İpekzade - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 23:25
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Yıkanan yün kazağı askıya ya da çamaşır ipine asmak en sık yapılan hatalardan biri. Yün sektörünün uluslararası kuruluşu, ıslak örgünün kendi ağırlığıyla uzayıp şeklini kaybettiğini belirtiyor ve örgü kazakların mümkün olduğunca düz zeminde kurutulmasını öneriyor.

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Kazak askıya değil düz bir havlunun üzerine serilmeli

Kazak askıya değil düz bir havlunun üzerine serilmeli

Örgü kazakları kurutmanın en güvenli yolu, onları yatay olarak sermek.

  • Kazağı havlı bırakmayan beyaz ya da açık renkli bir havlunun üzerine yayın.

  • Elinizle hafifçe bastırarak kazağa eski şeklini ve boyunu verin.

  • Kırışıklıkları ve katlanan yerleri düzeltin.

  • Kazağı kendi halinde, doğal yolla kurumaya bırakın.

Küvetin üzerine yerleştirilen çamaşır kurutma filesi kurumayı hızlandırıyor. Şekli korumak için iğne kullanacaksanız pas tutmayan iğneler seçin. Kumaş pantolon ve ceket gibi dokuma yünlüler ise doğrudan güneş almayan bir yerde askıda kurutulabiliyor.

Kalorifer ve güneş yünlüye zarar veriyor

Kalorifer ve güneş yünlüye zarar veriyor

Kazağı çabuk kurusun diye kaloriferin üzerine sermek, kat yerlerinin diğer kısımlardan önce kurumasına yol açıyor. Kazak eşit kurumuyor, rengi değişebiliyor ve zarar görebiliyor. Doğrudan güneş ışığı ve camdan süzülerek gelen güneş de aynı etkiyi yapıyor.

Tüm yünlüler kurutma makinesine de girmiyor. Makinede kurutma yalnızca ürünün bakım etiketinde izin verilmişse yapılmalı, bu durumda da düşük ısı ya da yünlü programları seçilmeli. Havada kurutmanın bir faydası daha var, enerji ve elektrik tasarrufu sağlıyor.

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Defne İpekzade
Defne İpekzade
Yaşam Editörü
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