Yün Kazakları Aslında Hep Yanlış Kurutuyormuşuz!
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Yıkanan yün kazağı askıya ya da çamaşır ipine asmak en sık yapılan hatalardan biri. Yün sektörünün uluslararası kuruluşu, ıslak örgünün kendi ağırlığıyla uzayıp şeklini kaybettiğini belirtiyor ve örgü kazakların mümkün olduğunca düz zeminde kurutulmasını öneriyor.
Kazak askıya değil düz bir havlunun üzerine serilmeli
Kalorifer ve güneş yünlüye zarar veriyor
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