Yün Kazakları Aslında Hep Yanlış Kurutuyormuşuz!

Kazağı çabuk kurusun diye kaloriferin üzerine sermek, kat yerlerinin diğer kısımlardan önce kurumasına yol açıyor. Kazak eşit kurumuyor, rengi değişebiliyor ve zarar görebiliyor. Doğrudan güneş ışığı ve camdan süzülerek gelen güneş de aynı etkiyi yapıyor.

Tüm yünlüler kurutma makinesine de girmiyor. Makinede kurutma yalnızca ürünün bakım etiketinde izin verilmişse yapılmalı, bu durumda da düşük ısı ya da yünlü programları seçilmeli. Havada kurutmanın bir faydası daha var, enerji ve elektrik tasarrufu sağlıyor.