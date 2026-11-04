443 Yıllık Batık Gemiden Çıkan Kilidin Şifresi Çözüldü: 20 Yıl Boyunca Denenmişti

Kilitte her birinde altı harf bulunan dört halka var, yani tam 1.296 olası kombinasyon. Galler Ulusal Müzesi, bu yüzden Cardiff Üniversitesi'nden yardım istedi.

Üniversitede araştırmacı olan Dr. David Williams, normalde kemikleri incelemek için kullandıkları mikro BT tarayıcısıyla kilidin içinin üç boyutlu görüntüsünü çıkardı. İlk taramada harfler görülebildi, ikinci deneme başarısız oldu. Üçüncü taramada farklı bir yöntem denendi ve iç mekanizmadaki çentiklerin hangi harflerle hizalandığı belirlendi.

Ortaya çıkan şifre dört harfliydi: ANCE. Müze ekibi aynı akşam kombinasyonu denedi ve kilit yüzyıllar sonra ilk kez açıldı.