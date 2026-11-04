443 Yıllık Batık Gemiden Çıkan Kilidin Şifresi Çözüldü: 20 Yıl Boyunca Denenmişti
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Galler kıyısında batan bir gemiden çıkan ve 400 yılı aşkın süredir kilitli duran şifreli bir asma kilit nihayet açıldı.
Kilidi bulan kişi şifreyi yıllarca kendi çözmeye çalışmış ama başaramamıştı. Sonunda gizemi, normalde kemikleri incelemek için kullanılan bir tarama cihazı çözdü.
1583'te Fırtınaya Yakalanan Gemi
Kilidi Bulan Kişi 20 Yıl Boyunca Şifreyi Denedi
Şifreyi Kemik Taramasında Kullanılan Cihaz Çözdü
Kilit Şimdi Müzede Sergileniyor
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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