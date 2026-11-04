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443 Yıllık Batık Gemiden Çıkan Kilidin Şifresi Çözüldü: 20 Yıl Boyunca Denenmişti

443 Yıllık Batık Gemiden Çıkan Kilidin Şifresi Çözüldü: 20 Yıl Boyunca Denenmişti

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
04.11.2026 - 12:06
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Galler kıyısında batan bir gemiden çıkan ve 400 yılı aşkın süredir kilitli duran şifreli bir asma kilit nihayet açıldı.

Kilidi bulan kişi şifreyi yıllarca kendi çözmeye çalışmış ama başaramamıştı. Sonunda gizemi, normalde kemikleri incelemek için kullanılan bir tarama cihazı çözdü.

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1583'te Fırtınaya Yakalanan Gemi

1583'te Fırtınaya Yakalanan Gemi

Hikâye 28 Aralık 1583 akşamı başlıyor. İspanya'dan dönen Ann Francis gemisi şiddetli bir fırtınaya yakalanıyor, rotasından sapıyor ve Galler'deki Port Talbot yakınlarında, Margam sahilinde karaya oturuyor.

Geminin değerli yükü yüzyıllar boyunca kumların altında kaldı. Ancak sahildeki tarama çalışmaları ve fırtınalar kum katmanlarını sürükleyince, batıktan kalan parçalar yeniden gün yüzüne çıkmaya başladı.

Kilidi Bulan Kişi 20 Yıl Boyunca Şifreyi Denedi

Kilidi Bulan Kişi 20 Yıl Boyunca Şifreyi Denedi

Hazinenin büyük bölümünü, metal dedektörüyle sahili tarayan Peter Hughes buldu. Hughes, 1996-2017 arasında, 21 yıl boyunca yüzlerce eser çıkardı. Pirinçten yapılmış kilidi de 1999'da İspanyol gümüş sikkelerinin ve iki para ağırlığının yakınında buldu.

Kilidin dört halkası hâlâ rahatça dönüyordu, ama doğru harfleri bulmak mümkün olmadı. Şu an 69 yaşında olan Hughes, BBC'ye yaklaşık 20 yıl boyunca halkaları çevirip farklı kombinasyonlar denediğini ama hiçbirinde başarılı olamadığını anlattı.

Şifreyi Kemik Taramasında Kullanılan Cihaz Çözdü

Şifreyi Kemik Taramasında Kullanılan Cihaz Çözdü

Kilitte her birinde altı harf bulunan dört halka var, yani tam 1.296 olası kombinasyon. Galler Ulusal Müzesi, bu yüzden Cardiff Üniversitesi'nden yardım istedi.

Üniversitede araştırmacı olan Dr. David Williams, normalde kemikleri incelemek için kullandıkları mikro BT tarayıcısıyla kilidin içinin üç boyutlu görüntüsünü çıkardı. İlk taramada harfler görülebildi, ikinci deneme başarısız oldu. Üçüncü taramada farklı bir yöntem denendi ve iç mekanizmadaki çentiklerin hangi harflerle hizalandığı belirlendi.

Ortaya çıkan şifre dört harfliydi: ANCE. Müze ekibi aynı akşam kombinasyonu denedi ve kilit yüzyıllar sonra ilk kez açıldı.

Kilit Şimdi Müzede Sergileniyor

Kilit Şimdi Müzede Sergileniyor

Uzmanlara göre kilit büyük ihtimalle küçük bir sandığı ya da kutuyu koruyordu. İçinde ne olduğu bilinmiyor; belgeler ya da kumaşlar gibi zamana dayanamayan değerli eşyalar olabileceği düşünülüyor. Müze küratörleri, I. Elizabeth dönemine ait şifreli kilitlerin bilindiğini, ama bu kadar iyi korunmuş ve tarihi belli bir batıkla ilişkilendirilmiş eşi benzeri olmayan bir örnek olduğunu söylüyor.

Hughes, Ann Francis hazinesini 2017'de Galler Ulusal Müzesi'ne devretti. Kilit, geminin altın sikkeleri ve lostromo düdüğüyle birlikte Temmuz 2026'dan beri Swansea'deki Ulusal Liman Müzesi'nde sergileniyor.

Şifre çözüldü ama yeni bir soru doğdu: 'ANCE' kilidin sahibi için ne anlama geliyordu?

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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