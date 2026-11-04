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Sevdan Bir Ateş Bu Akşam Var mı, Yok mu? 4 Kasım Show TV Yayın Akışı

Sevdan Bir Ateş Bu Akşam Var mı, Yok mu? 4 Kasım Show TV Yayın Akışı

Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
04.11.2026 - 12:02
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Sevdan Bir Ateş bu akşam var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? Televizyon kanallarının yayın akışlarında yaşanan değişikliklerin ardından Show TV'nin çarşamba akşamları ekrana gelen Sevdan Bir Ateş dizisinin 4 Kasım 2026 tarihli yayın durumu merak ediliyor. Dizinin 9. bölümünü bekleyen izleyiciler, yeni bölümün ertelenip ertelenmediğini araştırıyor. Peki, Sevdan Bir Ateş bugün var mı, saat kaçta başlayacak? İşte Show TV yayın akışına ilişkin ayrıntılar...

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Sevdan Bir Ateş bu akşam var mı, yok mu?

Sevdan Bir Ateş bu akşam var mı, yok mu?

Sevdan Bir Ateş dizisi 4 Kasım 2026 Çarşamba akşamı Show TV yayın akışında yer alıyor. Dizinin saat 20.00'de izleyiciyle buluşması planlanıyor. Paylaşılan bilgilere göre yayın tarihinde herhangi bir erteleme açıklanmadı. Bu nedenle dizinin bu akşam ekrana gelmesi bekleniyor.

Sevdan Bir Ateş 9. bölüm bugün yayınlanacak mı?

Sevdan Bir Ateş 9. bölüm bugün yayınlanacak mı?

Sevdan Bir Ateş'in 9. bölümünün 4 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanması bekleniyor. Show TV'nin resmî internet sitesinde yeni bölüme ait fragman ve ön izlemenin yayımlandığı belirtiliyor.

Yeni bölüme ilişkin tanıtımların paylaşılması, dizinin planlanan yayın tarihinde izleyici karşısına çıkacağı beklentisini güçlendiriyor. Ancak yayın saatine kadar kanalın programında değişiklik yapılması ihtimali bulunuyor.

4 Kasım 2026 Show TV Yayın Akışı

4 Kasım 2026 Show TV Yayın Akışı

06:00 - Baba

09:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 - Buse Varol ile Gelin Evi

15:00 - Bahar

18:25 - Show Ana Haber

20:00 - Sevdan Bir Ateş

00:15 - Kızılcık Şerbeti

02:45 - Bahar

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Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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