Türk Makyaj Sanatçısı Serhat Şen Tiffany Trump'ın Makyajını Yaptığı Anları Paylaştı

Moda haftalarından dergi çekimlerine, uluslararası projelerde Türk modacıların, fotoğrafçıların, makyaj sanatçılarının adı her geçen gün daha sık duyuluyor. Dünyaca ünlü isimlerin makyaj masasında çalışmak, bir zamanlar ulaşılması güç görülen bir hedefken artık ülkemizden yetişen pek çok sanatçının kariyerinde normal bir iş haline geldi.

Heidi Klum, Adriana Lima ve Eva Longoria gibi isimlerle çalışmasıyla bilinen makyaj sanatçısı Serhat Şen, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Tiffany Trump'ın makyajını yaptığı Miami yolculuğunu Instagram hesabından paylaştı. Şen, L'Officiel Monaco için hazırlanan projede yapımcı ve stilist Nilüfer Satorius ile birlikte çalıştı. Havalimanından başlayan yolculuğun ardından Tiffany Trump'ın makyajının hazırlandığı anları ve altın detaylarla süslü salonlarda gerçekleşen çekimleri de kayda aldı. O anlar izleyenleri bir kez daha gururlandırdı.

Kaynak