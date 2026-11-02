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Türk Makyaj Sanatçısı Serhat Şen Tiffany Trump'ın Makyajını Yaptığı Anları Paylaştı

Türk Makyaj Sanatçısı Serhat Şen Tiffany Trump'ın Makyajını Yaptığı Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.11.2026 - 08:29

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Moda haftalarından dergi çekimlerine, uluslararası projelerde Türk modacıların, fotoğrafçıların, makyaj sanatçılarının adı her geçen gün daha sık duyuluyor. Dünyaca ünlü isimlerin makyaj masasında çalışmak, bir zamanlar ulaşılması güç görülen bir hedefken artık ülkemizden yetişen pek çok sanatçının kariyerinde normal bir iş haline geldi. 

Heidi Klum, Adriana Lima ve Eva Longoria gibi isimlerle çalışmasıyla bilinen makyaj sanatçısı Serhat Şen, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Tiffany Trump'ın makyajını yaptığı Miami yolculuğunu Instagram hesabından paylaştı. Şen, L'Officiel Monaco için hazırlanan projede yapımcı ve stilist Nilüfer Satorius ile birlikte çalıştı. Havalimanından başlayan yolculuğun ardından Tiffany Trump'ın makyajının hazırlandığı anları ve altın detaylarla süslü salonlarda gerçekleşen çekimleri de kayda aldı. O anlar izleyenleri bir kez daha gururlandırdı.

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Dünyaca ünlü isimlerin tercih ettiği Türk makyaj sanatçısı.

Dünyaca ünlü isimlerin tercih ettiği Türk makyaj sanatçısı.

Serhat Şen'in adı bu proje öncesinde de uluslararası alanda anılıyordu. Heidi Klum, Adriana Lima ve Eva Longoria gibi yıldızlarla çalışan sanatçı, uluslararası moda haftalarının aranan makyaj isimleri arasında gösteriliyor. Tiffany Trump ile gerçekleştirdiği bu çekim ise kariyerine bir yenisini ekledi.

Şen'in paylaşımı, uluslararası bir derginin sayfalarına uzanan bir çekimin hazırlık sürecini baştan sona gözler önüne serdi. Yurt dışında adından söz ettiren Türk sanatçıların başarısı, bir kez daha ülkemizdeki gençlere ilham verdi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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