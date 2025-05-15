Mimarlar Zengini Fakir, Fakiri Zengin Gösteren Ev Eşyalarını Sıraladı

@talkarch adlı Instagram hesaplarından içerikler üreten iki mimar arkadaş bu sefer zengini fakir, fakiri zengin gösteren ev eşyalarını sıraladı. Saydıkları çoğu evde tercih edilen eşyalardı. Ancak ne derece zenginlik ya da fakirlik kattığı tartışmaya açık bir konuydu. Bakalım siz neler düşüneceksiniz? Gelin detaylara geçelim!