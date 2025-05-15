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Mimarlar Zengini Fakir, Fakiri Zengin Gösteren Ev Eşyalarını Sıraladı

Mimarlar Zengini Fakir, Fakiri Zengin Gösteren Ev Eşyalarını Sıraladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
15.05.2025 - 09:02

İçerik Devam Ediyor

@talkarch adlı Instagram hesaplarından içerikler üreten iki mimar arkadaş bu sefer zengini fakir, fakiri zengin gösteren ev eşyalarını sıraladı. Saydıkları çoğu evde tercih edilen eşyalardı. Ancak ne derece zenginlik ya da fakirlik kattığı tartışmaya açık bir konuydu. Bakalım siz neler düşüneceksiniz? Gelin detaylara geçelim!

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İşte detaylar 👇

Bazalı yatak, laminat parke, standart çelik kapı, zigon sehpa…

Bazalı yatak, laminat parke, standart çelik kapı, zigon sehpa…

Türkiye’de birçok evin olmazsa olmazıydı bu sıralananlar. Ancak artık özellikle bazalı yatağın modasının geçtiğine şahit oluyoruz. Diğer maddeler içinse siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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