Mimarlar Zengini Fakir, Fakiri Zengin Gösteren Ev Eşyalarını Sıraladı

@talkarch adlı Instagram hesaplarından içerikler üreten iki mimar arkadaş bu sefer zengini fakir, fakiri zengin gösteren ev eşyalarını sıraladı. Saydıkları çoğu evde tercih edilen eşyalardı. Ancak ne derece zenginlik ya da fakirlik kattığı tartışmaya açık bir konuydu. Bakalım siz neler düşüneceksiniz? Gelin detaylara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bazalı yatak, laminat parke, standart çelik kapı, zigon sehpa…
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın