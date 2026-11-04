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Yeraltı Bu Akşam Var mı, Yok mu? 4 Kasım NOW TV Yayın Akışı

Yeraltı Bu Akşam Var mı, Yok mu? 4 Kasım NOW TV Yayın Akışı

Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
04.11.2026 - 11:57
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Yeraltı bu akşam var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? Televizyon ekranlarında bazı dizilerin yeni bölümlerine ara verilmesinin ardından gözler NOW TV'nin çarşamba akşamları yayınlanan Yeraltı dizisine çevrildi. İzleyicilerin merak ettiği 4 Kasım 2026 Çarşamba yayın durumu belli oldu. Peki, Yeraltı dizisi bugün var mı, saat kaçta başlayacak? İşte NOW TV yayın akışı ve yeni bölüm bilgileri...

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Yeraltı bu akşam var mı, yok mu?

Yeraltı bu akşam var mı, yok mu?

Yeraltı dizisi 4 Kasım 2026 Çarşamba akşamı NOW TV'de yayınlanacak.

Salı akşamı bazı dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanmaması, Yeraltı izleyicilerinin de yayın takvimini araştırmasına neden oldu.

Ancak paylaşılan yayın programında dizinin yeni bölümüne ilişkin bir değişiklik yer almıyor. Yeraltı, her zamanki yayın gününde izleyici karşısına çıkacak.

Yeraltı yeni bölüm bugün yayınlanacak mı?

Yeraltı yeni bölüm bugün yayınlanacak mı?

Yeraltı'nın yeni bölümü 4 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de ekrana gelecek. NOW TV'nin paylaşılan yayın planına göre dizinin yeni bölümü bu hafta ertelenmedi. Bu nedenle Yeraltı izleyicileri, dizinin yeni bölümünü planlanan yayın saatinde takip edebilecek.

4 Kasım Çarşamba NOW TV Yayın Akışı

4 Kasım Çarşamba NOW TV Yayın Akışı

07.15 – Zafer Söken ile İlk Bakış

08.30 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 – Ömür Usta

15.00 – Yeraltı

17.50 – Ali İhsan Varol ile Kumbara

19.00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber

20.00 – Yeraltı (Yeni Bölüm)

00.00 – Halef Köklerin Çağrısı

02.45 – Ömür Usta

06.00 – Karagül

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Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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